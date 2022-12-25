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Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

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Неділя 25 грудня 2022 07:02
Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших Як привітати рідних з Різдвом Христовим (фото: unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

25 грудня українці відсвяткують Різдво Христове за григоріанським календарем. Вперше Православна церква України проводитиме богослужіння в цей день, і кожен українець матиме щастя доєднатися до світлого свята - одного з найбільших і цінних серед християн.

Пропонуємо порадувати рідних і близьких милими листівками, СМС, картинками і добрими словами, які Styler підготував спеціально для вас.

Привітайте з Різдвом найрідніших віршами і милими листівками

Вечір Різдвяний тихенько ступає,
Кожного зірка вечірня вітає.
Щастя у серце всім подарує,
Дзвіночок добра на віконці чарує.
Янгол різдвяний хай вас поцілує,
Кожного чує, від горя вартує.
В серці у кожного свічку добра
Хай береже, щоб не згасла вона.

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

Під обрусом - сіно,
На обрусі - свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
Христос ся Рождає!

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

Христос Народився! Вітаю зі святом,
Добра вам насіє хай грудень багато...
Успішної долі, хороших людей,
Легкої роботи і творчих ідей!
Хай Бог береже від усякого лиха,
Життя буде сповнене щирої втіхи!

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

У Різдвяний вечір славний
Щастя побажаю я.
Щоб удача вам сприяла,
Не хворіла щоб сім’я.

Дім хай буде ваш багатим,
Ситним буде стіл завжди,
Віра хай відводить смуток,
Захистить вас від біди.

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

Христос народився!
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

Все небо вкрите зірочками і одна з них - твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

Хай за вікном хуртеча злиться,
А нам співати і радіти.
Горить ялинка у світлиці -
З Різдвом Христовим, любі діти!
Дніпро обняв дзвінкі Карпати,
А в хаті вже кутя і сіно.
Дозвольте заколядувати:
- З Різдвом Христовим, Україно!

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

Теплі слова і гарні картинки до Різдва для близьких

Вітаю з Різдвом! Бажаю довгих та щасливих років життя. Бажаю менше сумувати, а частіше усміхатися та радіти навіть дрібницям. Бажаю більше приємних моментів.

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

Нехай наповнюються дні теплом сердець, щоб близькі люди були поруч, щоб розмови до душі, обійми щирі, зізнання жаркі. Нехай чудесам завжди буде місце у житті. Вітаємо!

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

У цей святковий день нехай скрізь горять свічки та чарівні вогні! Нехай Різдво пройде у родинному колі та принесе найбажаніші зустрічі та подарунки. З найсвітлішим святом у році!

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

У це чарівне свято Різдва від щирого серця бажаю провести його в колі найдорожчих людей! Нехай зимовий морозний вітер замете у вашу оселю удачу, а кохані зігріють у холодні вечори!

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

Нехай це Різдво подарує тобі сотні радісних хвилин, багато добра і добрих звісток, душевних розмов із близькими і, звичайно, принесе міцне здоров'я тобі та всій родині! Нехай кожну мить буде наповнено безмежним щастям та любов'ю!

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

Як яскрава різдвяна зірочка спалахнула на небі цього дня, так нехай також у твоїй душі спалахне кохання і наповнить твоє життя неймовірним відчуттям щастя, гармонії та добра.

Святкуємо Різдво Христове: кращі привітання в СМС, віршах і картинках для найрідніших

Фото: freepik, pixabay, unsplash

Раніше ми писали, як правильно загадати бажання на Різдво Христове.

Крім того читайте про головні заборони 25 грудня.

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