Рождество 25 декабря: как загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось
25 декабря украинцы отметят Рождество по григорианскому календарю. Это время считается особенным и говорят, что может осуществить самое заветное желание. Главное – правильно его загадать.
Как это сделать – читайте ниже в материале Styler.
На Рождество желание можно загадывать, начиная с Сочельника, 24 января, когда в небе взойдет первая звезда. Подумайте о самом желаемом, опишите его в деталях: можно сделать это мысленно наедине с собой, можно написать на бумаге или с помощью гаджетов.
Как правильно загадывать желания
- Сформулируйте свою мечту четко и ясно
Если вы хотите авто, то назовите его марку и когда вы хотите стать его владельцем. Если мечтаете о переезде в другой город (страну), то назовите место и так же подумайте, когда именно вы хотели бы это сделать
Деньги лучше не загадывать, лучше попросите сразу о том, о чем мечтаете. Описывать вещь или событие мечты нужно в деталях.
- Желание должно быть хорошим как для вас, так и для других
Не загадывайте никому зла. Не загадывайте хорошее себе, а вред другим.
- Забудьте об оборотах "не"
Неправильно пожелать: "Я хочу не болеть в 2023 году". Правильно: "Пусть я и мои близкие будут здоровы в 2023 году".
- Загадывайте искренне и с чистым сердцем
Если вы сами не верите в исполнение мечты, то лучше ничего не загадывать вовсе. В любом обращении к святым, звездам и Вселенной самое главное – это искренность и вера.
Ритуалы, которые помогут воплощению желания
Поставьте на Святвечер на окно зажженную свечу. Для любви используют красные, для улучшения здоровья или благополучия – зеленые, для отдыха – голубые, для романтического настроения – розовые.
Зажгите соответствующую свечу и весь воск с нее скопайте на свою записку-желание.
Нитью того же цвета, что и свеча, перевяжите бумажку, свернутую конвертиком. Носить этот оберег нужно весь год.
И помните, что желание исполняется не по волшебству, а потому нужно время для его исполнения. Не стоит ждать, что завтра или в течение недели вам кто-то подарит авто. Просто продолжайте доводить до совершенства ваше желание: формулируйте, детализируйте и воображайте.
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Кроме того, мы писали, можно ли отмечать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января.