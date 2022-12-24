Рождество 25 декабря: как загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось

25 декабря украинцы отметят Рождество по григорианскому календарю. Это время считается особенным и говорят, что может осуществить самое заветное желание. Главное – правильно его загадать.

Как это сделать – читайте ниже в материале Styler.

На Рождество желание можно загадывать, начиная с Сочельника, 24 января, когда в небе взойдет первая звезда. Подумайте о самом желаемом, опишите его в деталях: можно сделать это мысленно наедине с собой, можно написать на бумаге или с помощью гаджетов.

Как правильно загадывать желания

Сформулируйте свою мечту четко и ясно

Если вы хотите авто, то назовите его марку и когда вы хотите стать его владельцем. Если мечтаете о переезде в другой город (страну), то назовите место и так же подумайте, когда именно вы хотели бы это сделать

Деньги лучше не загадывать, лучше попросите сразу о том, о чем мечтаете. Описывать вещь или событие мечты нужно в деталях.

Желание должно быть хорошим как для вас, так и для других

Не загадывайте никому зла. Не загадывайте хорошее себе, а вред другим.

Забудьте об оборотах "не"

Неправильно пожелать: "Я хочу не болеть в 2023 году". Правильно: "Пусть я и мои близкие будут здоровы в 2023 году".

Загадывайте искренне и с чистым сердцем

Если вы сами не верите в исполнение мечты, то лучше ничего не загадывать вовсе. В любом обращении к святым, звездам и Вселенной самое главное – это искренность и вера.

Ритуалы, которые помогут воплощению желания

Поставьте на Святвечер на окно зажженную свечу. Для любви используют красные, для улучшения здоровья или благополучия – зеленые, для отдыха – голубые, для романтического настроения – розовые.

Зажгите соответствующую свечу и весь воск с нее скопайте на свою записку-желание.

Нитью того же цвета, что и свеча, перевяжите бумажку, свернутую конвертиком. Носить этот оберег нужно весь год.

И помните, что желание исполняется не по волшебству, а потому нужно время для его исполнения. Не стоит ждать, что завтра или в течение недели вам кто-то подарит авто. Просто продолжайте доводить до совершенства ваше желание: формулируйте, детализируйте и воображайте.