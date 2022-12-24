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Рождество Христово 25 декабря: что строго запрещено делать, чтобы не было беды

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Суббота 24 декабря 2022 18:02
Рождество Христово 25 декабря: что строго запрещено делать, чтобы не было беды Что нельзя делать на Рождество (фото: GettyImages)
Автор: Светлана Мащенко

25 декабря Украина вместе со многими странами мира отпразднует Рождество по григорианскому календарю. Это один из важнейших церковных и народных праздников, который имеет много традиций и, конечно же, запретов.

Что можно и нельзя делать – читайте в материале Styler ниже.

Что нельзя делать на Рождество

  • 25 декабря нельзя ругаться, выяснять отношения и ссориться. Особенно – делать это за праздничным столом.
  • Нельзя 25 декабря есть до самого ужина.
  • После Святвечера (24 декабря) нельзя убирать блюда со стола до наступления самого Рождества.
  • Нельзя одевать старую одежду, а тем более садиться за стол в поношенной, грязной одежде. Такой же запрет касается и одежды черного цвета.
  • Нельзя 25 декабря работать, убирать, стирать, и тем более – выносить мусор из дома.
  • Само собой не стоит заниматься рукоделием – шитьем, вышиванием, вязанием.
  • Нельзя стричься и бриться в этот день.
  • Во время подготовки к празднику нельзя жадничать и сильно экономить.
  • Не стоит отказывать нуждающимся в помощи.
  • Конечно же нельзя гадать.
  • А также не стоит проводить этот светлый праздник в одиночестве.

Важные традиции Рождества

В Рождественский сочельник 24 декабря проводят богослужения, от заката и до рассвета. Верующие в этот день соблюдают строгий рождественский пост. Традиционно за ночь служат три литургии.

Рождество празднуют как рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).

В прошлом Рождество, как и Пасха, праздновали в течение сорока дней, вплоть до Сретения (15 февраля).

Вечером 24 декабря семье стоит собраться за праздничным столом, чтобы отведать рождественские блюда и провести время вместе. Отметим, что по канонам этот ужин должен быть постным, ведь Святвечер - последний день рождественского поста (Адвента).

Отметим, что синод Православной церкви Украины (ВЦУ) разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря.

Также 25 декабря церковь чтит память священномученика Александра, епископа Иерусалимского.

Ранее мы писали, можно ли отмечать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января.

Также читайте, что говорят религиоведы о праздновании Рождества.

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