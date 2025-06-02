Священник из Тернополя нашел на собственном дворе кувшин с кладом XIX века

По словам о. Алексея Филюка, он приобрел старый дом в селе Шушковцы, который был по соседству. Дом предназначен одному из его сыновей и сейчас священник расчищает там двор и занимается ремонтом. Он активно записывает видео о том, как наводит порядок в старом домике и поделился, что нашел старинный кувшин.

"Нашел сегодня под корнями старой груши кувшин с какими-то ржавыми и окисленными монетами. Кто говорит, что Бога нет, то несчастные люди", - говорит о. Алексей.

Он добавил, что на месте находки росла старая груша и остался только пенек. Его выкорчевали, а в земле - кувшин.

"Даже вы мне писали: священник Алексей, посмотрите, нет ли ничего, каких-то монеток. Нашел целый кувшин разных. На одной из монет отчеканено - 1844 год", - добавил священник.

Священник нашел монеты 1844 года на собственном дворе (фото: facebook.com/oleksiyfilyk)

Кроме монет, он нашел еще старую брошь, медальончик и маленький медный кувшин. О. Алексей не рассказал, что будет делать с этой находкой, но намекнул, что оставит ее детям.

В найденном кладе также был старинный кулон (фото: facebook.com/oleksiyfilyk)

О. Олег Филюк - украинской религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блогер, член национального союза журналистов. С 2014 - руководитель дома культуры в Шушковцах и глава ансамбля "Гомон".

Издал свою книгу - "365 христианских песен на каждый Божий день". Под его опекой - 4 сына. Ведет свой кулинарный блог в YouTube и Instagram.