Археологи нашли старинные украшения, которые были сделаны из металла космического происхождения

Среди золотых украшений бронзового века с Иберийского полуострова археологи нашли два артефакта, которые могут иметь очень интересное происхождение. Сейчас уже известно, что это металл, но скорее всего, он не земного происхождения.

Что известно об этой находке и какую гипотезу делают археологи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science alert .

Массивный браслет на полая полусфера, которые были найдены среди золотых украшений бронзового века, сделаны из неизвестного металла. По предположению исследователей - это железо метеоритного происхождения, которое упало с небес.

Такое открытие сделали в Национальном археологическом музее Испании. В научной работе Сальвадора Ровира-Льоренса указывается, что металлургические технологии на Иберийском полуострове более 3000 лет назад были значительно более развитыми, чем это считалось ранее.

Сокровище Вильены состоит из 66 предметов. Он по большей части состоит из золотых артефактов и был найден еще в 1963 году в районе современного Аликанте, Испания. Этот клад был признан одним из важнейших примеров ювелирного искусства бронзового века на Иберийском полуострове да и вообще - во всей Европе. Это украшение, вероятно, сделано из космического металла (фото: tp.revistas/csic es)

Среди всех предметов интерес учёных вызвали два артефакта - небольшая полая полусфера, которая может быть частью скипетра или рукояти меча, и массивный браслет, напоминающий торк. Оба предмета имели "ферромагнитный" вид, что свидетельствует о содержании железа.

Однако железный век в Иберии начался примерно в 850 году до н.э., а большинство предметов клада датируются периодом между 1500 и 1200 годами до н.э. Поэтому ученые усомнились в том, что этот металл - земного происхождения.

Дело в том, что металлические руды, найденные на поверхности Земли - не единственные источники железа. В разных уголках мира находят артефакты, созданные из железа метеоритного происхождения, датированные до наступления железного века.

Самым известным таким артефактом является железный кинжал фараона Тутанхамона. Такие бронзовые артефакты из метеоритного металла считаются невероятно ценными. Браслет, который произведен из космического металла (фото: tp.revistas/csic es)

Между железом с Земли и метеоритным есть одно интересное отличие - это содержание никеля. В железе космического происхождения его значительно больше. Исследователи получили разрешение на анализ найденных артефактов в Испании. Несмотря на коррозию, которая могла изменить элементный состав, результаты тестов четко показали, что метеоритное железо содержится в обоих предметах.

"Полученные данные свидетельствуют, что браслет и полусфера из Сокровищницы Вильены являются первыми известными артефактами из метеоритного железа на Иберийском полуострове, что согласуется с хронологией позднего бронзового периода, до начала массового производства земного железа", - говорят ученые.

Следующий шаг исследователей - использовать новейшие неинвазивные методы анализа, чтобы получить более подробные данные, которые подтвердят уникальность и происхождение этих артефактов.