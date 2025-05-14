В Риме нашли древний папский дворец, который старше всего Ватикана

В самом сердце Рима археологи обнаружили первую резиденцию Папы Римского - древний дворец, который существовал задолго до появления Ватикана. Это открытие может изменить взгляд на историю папства и подтверждает, что даже спустя тысячелетия Рим продолжает удивлять.

Что известно о первом папском дворце и в каком он состоянии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Где найден дворец и что известно о нем

Во время реконструкции площади перед архибазиликой Святого Иоанна Латеранского археологи наткнулись на остатки оборонительных стен и древнего дворца, который, как считают исследователи, служил резиденцией Папы еще до того, как Ватикан стал официальным местом папского престола.

Стены выстроены из туфа - породы, образованной из вулканического пепла. Вероятно, они созданы из материалов уничтоженных древних сооружений. Эта зона была частью Патриархата - монументального комплекса, возведенного по приказу императора Константина в IV веке после признания христианства официальной религией Рима. Построен этот дворец был около тысячи лет назад.

Почему эта находка важна

По словам Министерства культуры Италии, это одно из самых значительных археологических открытий последних лет в Риме. Археологи впервые получили возможность исследовать структуру папского дворца, который функционировал до 1305 года, когда папство переехало во французский Авиньон. Ватикан как независимое государство возник только в 1929 году. В Риме найдена старинная папская резиденция, которая старше Ватикана (скриншот)

Оборонительные элементы и контексты истории

Здание имеет сложную архитектуру с оборонительными стенами, построенными, вероятно, в эпоху конфликтов между римскими аристократами, которые боролись за влияние на папский престол. Особого внимания заслуживает часть стены с клиновидными контрфорсами - признаком средневековой фортификации.

Историки связывают ее сооружение с нашествием войск Аглабидского халифата, которые грабили Рим в 846 году. Тогда были разрушены и святыни, в частности базилика Святого Петра.

Также археологи обнаружили несколько признаков реставрации по всей древней постройке с использованием различных строительных техник.

Почему старинную папскую резиденцию покинули и забыли (скриншот)

Почему о дворце забыли

После возвращения пап в Рим и переноса их резиденции в Ватикан потребность в обороне Патриархата исчезла. Стены разрушили или похоронили, и впоследствии о них забыли. Этот древний дворец был лишь незначительной частью Ватикана, площадь которого составляет 250 000 квадратных футов.

Только во время подготовки к Юбилею 2025 года, который ежегодно привлекает миллионы паломников, работы по благоустройству площади открыли забытую историю.