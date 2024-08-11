Свет здесь ни при чем: что на самом деле привлекает насекомых?

Вопрос о том, почему насекомые летят к ближайшему источнику света давно волнует ученых. Ранее существовало много теорий такого поведения, но результаты нового исследования показали, что ни одна из них не соответствует действительности.

Новое исследование

Ночью часто можно увидеть бабочек и других насекомых, кружащихся вокруг фонарей. Новое исследование, опубликованное 30 января этого года в журнале Nature Communications показало, что причины такого поведения совсем не такие, как люди думали раньше. Ученые обнаружили, что насекомые не просто летят к свету, как полагают, а попадают в спутанные круги вокруг него.

Чтобы наблюдать за насекомыми, исследователи использовали специальные камеры и инфракрасное освещение. Они выяснили, что насекомые летали вокруг света, повернувшись к нему спинами, к тому же совершали странные движения.

Как искусственный свет влияет на насекомых

Когда искусственное освещение не мешает, ночные насекомые поворачиваются спиной в сторону яркого освещения, обычно это звездное небо.

Этот эволюционный трюк помогает им понимать, где верх и сохранять равновесие во время ночных полетов. Однако когда насекомые пролетают мимо искусственного источника света, они дезориентируются, ведь считают, что именно там находится небо. Об этом сообщил соавтор исследования, энтомолог Сэмюэль Фабиан.

Ориентировка на ближний свет

Исследователи проанализировали сотни замедленных видеороликов с поведением бабочек, моли, пчел, ос, стрекоз и других насекомых. Оказалось, что они не привлекаются к дальнему свету, а только к ближнему. Подавляющее большинство испытуемых наклоняли спину к свету, даже если это мешало непрерывному полету.

"Возможно, когда люди замечают их, например, у фонарей на крыльце или уличного фонаря, кажется, что они летят прямо на них, но это не так", - сказал в пресс-релизе соавтор исследования и научный сотрудник Флоридского музея Яш Сонди.

Другие теории о странном поведении

Раньше было несколько теорий, почему насекомые хаотично летают вокруг света. Одна из идей была, что их привлекает тепло, или что свет кажется им выходом из пещер или других ограниченных пространств. Другая теория утверждала, что насекомые путают свет с луной, которую они используют для ориентации.

Однако поскольку насекомые не просто летят на свет, и это поведение наблюдается даже у тех, кто не мигрирует и не использует ориентиры, эти теории больше не могут считаться правдивыми.

Научный рабочий из Корнеллского университета Джейсон Домбровский отметил, что из-за трудностей работы с маленькими, быстрыми и непредсказуемыми насекомыми было трудно найти точное объяснение. Результаты новых исследований открыли много новой информации об этих маленьких существах и заставили ученых отвергнуть старые теории.