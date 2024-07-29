Топ-3 насекомых, которые прокачали маскировку, чтобы выжить

В природе выживают самые сильные, и маскировка - один из ключевых механизмов.

Пауки болас могут притворяться самками моли.

Паук болас - это удивительное паукообразное, известное своей уникальной и обманчивой стратегией охоты, включающей имитацию феромонов самок моли. Эта умная тактика привлекает самцов моли насмерть.

Болас не плетут типичные сети. Они производят одну шелковую нить с липкой каплей на конце, что очень напоминает оружие болас. Паук выделяет химические вещества, очень похожие на половые феромоны определенных видов самок моли. Самцы этого вида, привлеченные тем, что воспринимают как потенциальных партнеров, тянутся к запаху.

Когда самец моли приближается, паук болас размахивает своей липкой каплей, как ласо, заманивая моль в ловушку. Точность паука в задержании моли поражает, часто ему удается поймать свою добычу одним взмахом. Как только моль поймана, паук подтягивает ее и наносит парализующий укус.

Этот метод обмана и точной охоты позволяет пауку-боласу эффективно захватывать добычу, не тратя много энергии. Используя инстинкты спаривания бабочки, паук-болас обеспечивает себе постоянный запас пищи, демонстрируя один из самых замечательных примеров хищной хитрости в природе.

Охота с оружием Болас (изображение: Википедия)

Бабочки-вице-короли притворяются другим видом, чтобы выжить

Бабочка вице-король - мастер мимикрии, использующий обман для защиты от хищников. Эта бабочка, встречающаяся по всей Северной Америке, очень похожа на более известную бабочку-монарха. Стратегия выживания вице-короля зависит от этого замечательного сходства.

Бабочки-монархи ядовиты для многих хищников из-за молочка, потребляемого ими на стадии личинки. Птицы и другие потенциальные хищники учатся избегать четкого оранжево-черного узора монархов, чтобы не проглотить токсины. Бабочка-вице-король пользуется этим приобретенным поведением, почти точно имитируя окрас и узоры монарха.

В течение многих лет ученые считали, что вице-король был лишь бейтсовским имитатором, когда безобидный вид имитирует вредный. Однако исследования показали, что сами вице-короли также неприятны по вкусу из-за салициловой кислоты, которую они поглощают из ивы и тополя на стадии личинки. Это делает вице-короля примером мюллеровской мимикрии, когда два неприятных вида эволюционируют, чтобы выглядеть похожими, усугубляя у хищников поведение избегания.

Следуя внешнему виду ядовитой бабочки-монарха, вице-король повышает свои шансы на выживание. Хищники, научившись ассоциировать яркую окраску с неприятным вкусом, скорее всего также будут избегать вице-короля, обеспечивая его защиту с помощью хитрого обмана.

Бабочка-вице-король (фото: Википедия)

Гусеница моли-геометра маскируется под растение.

Гусеница моли-геометра, также известная как дюймовый червь, использует изобретательную форму обмана, чтобы оградить себя от хищников. Эти гусеницы получили свое название за уникальную локомоцию, напоминающую измерение Земли ("гео-метр"), поскольку они двигаются петлеобразно.

Одной из прекраснейших стратегий выживания гусеницы является ее способность имитировать ветки или палочки. В состоянии покоя гусеница вытягивает свое тело прямо, выравниваясь с близлежащими стеблями или ветвями растений. Окрас и текстура ее тела часто совпадают с окраской и текстурой окружающего растительного материала, что делает его почти невидимым для хищников.

Маскировка гусеницы настолько эффективна, что она может оставаться незамеченной в течение длительного времени, даже при пристальном наблюдении. Эта форма мимикрии, известная как "криптис", позволяет гусенице не быть замеченной птицами, насекомыми и другими полагающимися на зрение хищниками, чтобы найти свою добычу.

Кроме того, если гусеница геометрической моли потревожена, она может принять жесткую, палкообразную позу, что еще больше усиливает ее сходство с веточкой. Такое поведение в сочетании с ее внешним видом создает убедительную иллюзию неживого растительного материала.

Гусеница геометрической моли (фото: Википедия)