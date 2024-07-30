Вы даже не подозревали: топ-4 насекомых, которые чрезвычайно важны для экосистемы

Каждая экосистема уникальна. Если один из ее элементов исчезнет, экосистема может измениться до неузнаваемости.

Муравьи

Согласно Книге рекордов Гиннесса, в 2000 году ученые обнаружили колонию муравьев, простирающуюся от северной Италии через юг Франции до атлантического побережья Испании. Это была единственная суперколония аргентинских муравьев, которая достигала 5954 километра; муравьи с испанского конца могли узнавать и принимать своих итальянских друзей. Так что если вы найдете гнездо муравьев в своем саду, вы, возможно, смотрите только на одну из дверей в мегаструктуру.

Все эти муравьи-тоннельники аэрируют почву и перерабатывают питательные вещества. Это сокращает потребность в удобрениях. Фактически, эксперты говорят, что в засушливом регионе урожай пшеницы на 36% выше работы, которую выполняют муравьи.

Блохи

Если вы видите, что ваша любимая собака чешется, вы можете заподозрить, что она подцепила колонию блох. Конечно, для вашего покоя и здоровья вашего любимца вы захотите избавиться от них как можно быстрее. Конечно, так и должно быть, но в своей экосистеме блохи - отличная закуска для лягушек, змей, пауков, муравьев и других пресмыкающихся. Они являются важной частью пищевой цепи.

Страхи по поводу этих насекомых связаны с тем, что они часто становятся переносчиками болезней. Инфекционные заболевания, распространяемые блохами, могут убивать более слабых животных и усугублять генофонд.

Осы

Людям нравятся пчелы, но осы, несмотря на их сходство, не пользуются такой популярностью. Обычно люди считают их потенциально болезненной неприятностью на пикнике. Но осы выполняют много тех же задач, что и пчелы. Они опылители, которые помогают размножаться растениям, и они питаются насекомыми, такими как тли и гусеницы.

Даже несколько ос могут быть большой помощью для садовода. Многие вредители поедали бы розы и продовольственные культуры, если бы не было этих ярких насекомых. Возможно, тот факт, что они не производят мед, заставляет нас думать о них в худшем свете, чем об их братьях-пчелах.

Термить

Колония термитов может содержать от 60 000 до 1 миллиона человек и на планете существует около 3000 разных видов этих насекомых. Термиты, как вы, возможно, знаете, любят древесину. Целлюлоза, которую они потребляют, выделяется и становится прекрасным липким связующим веществом в почве, которая помогает предотвратить эрозию. Между тем, пока насекомые роют норы, они аэрируют почву и перерабатывают питательные вещества.

Термиты также являются важным источником пищи для широкого спектра хищников. Мы также едим их: около 43 видов могут оказаться в тарелке, чтобы обогатить белком пищу для людей.