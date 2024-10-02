Светлана Билоножко дала совет сбежавшему из Украины Олегу Виннику

Украинская певица Светлана Билоножко, которая недавно рассказала об эмоциональных моментах и изменах в супружеской жизни с покойным Виталием Билоножко , посоветовала Олегу Виннику вернуться в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки Rostyslove Production .

Так, интервьюер спросил Билоножко, что она думает о певце, который сбежал из Украины, а также есть ли шанс для Винника вернуться на украинскую сцену.

"Если он так сильно хочет, то может возвращаться. Но возвращаться именно сейчас, а не тогда, когда будет победа, а именно тогда, когда очень тяжело. Если он сейчас вернется и начнет вместе с нами, как мы к военным ездим на концерты и поем на плацу, в лесу, где нет света, никаких условий. Просто ты с солдатами тут, а у них перерыв. Небольшая такая ротация, и необходимо им хоть немного поднять настроение", - отметила Билоножко.

Она подчеркнула, что Виннику необходимо сейчас принимать активное участие, чтобы вернуть доверие поклонников.

"Вот тогда все сразу забудется. Нужна какая-то реабилитация, иначе быть не может. Поехал себе тихонько, а потом тихонько приедет и будет праздновать с нами победу - до свидания! Нужно честно с людьми. Я считаю, если хочешь реабилитации - возвращайся прямо сейчас", - подытожила Светлана Билоножко.

На видео этот момент можно посмотреть с 3:59.

Что известно о скандальном Олеге Виннике

Как известно, в начале войны певец просто исчез из медиапространства, не появлялся в соцсетях и не комментировал российское вторжение.

В настоящее время Винник находится в Германии. После начала полномасштабного вторжения России в Украину певец уехал за границу и до сих пор не возвращался.

Олег Винник живет в Германии (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Недавно руководительница фан-клуба артиста Валерия Барон рассказала, что исполнитель вынужден был исчезнуть на два с половиной года из медийного пространства и не выпускать песни из-за проблем со здоровьем.

Около месяца назад украинский артист стал выходить на связь со своими поклонниками.

Так, в одном из роликов он решил показать домашний огород на балконе и передать пользователям сети "глоток свежего воздуха, особенно защитникам и защитникам".

Винник давно не появлялся в Украине (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Спасибо, мои люди, за вашу любовь. Сейчас стою на балконе, здесь у меня маленький огород: помидоры, огурчики, базилик. Как вы заметили, я стою в жилетке. У нас ветрено и даже холодно. Хочу передать вам глоток свежего воздуха. Особенно нашим защитникам, нашим защитницам. Вперед к победе", - цинично сказал Винник.

Затем он выпустил песню "Мої люди".