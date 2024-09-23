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Жена Билоножко рассказала о супружеских изменах: "Когда-то Виталик бросил в меня стульчик"

Понедельник 23 сентября 2024 19:12
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Жена Билоножко рассказала о супружеских изменах: "Когда-то Виталик бросил в меня стульчик" Светлана и Виталий Билоножко (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)
Автор: Катерина Собкова

Известная певица Светлана Билоножко, которая впервые прокомментировала свои пластические операции, рассказала об эмоциональных моментах и изменах в супружеской жизни с покойным Виталием Билоножко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды Славе Демину.

На провокационный вопрос Демина, что бы сделала Светлана, если бы узнала про измену, она спокойно ответила, что не побежала бы сразу в загс разводиться. Она подчеркнула, что не хотела бы об этом знать.

"Все только на доверии должно быть. Если ты не доверяешь, ревнуешь и сходишь с ума - это плохие отношения", - подчеркнула вдова Билоножко.

Жена Билоножко рассказала о супружеских изменах: &quot;Когда-то Виталик бросил в меня стульчик&quot;Светлана Билоножко сейчас (фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko)

В то же время она все время хотела уйти от темы супружеской измены в разговоре, но Демин не давал этого сделать.

"Мне часто говорили: "Там Виталик кофе с кем-то пьет", а я знаю, что для меня главное. На телевидении нельзя распыляться так нервно, психи какие-то или там еще что-то. Нельзя. Нужно беречь свое внутреннее состояние. К людям необходимо выходить спокойной, уравновешенной, показывать им пример, как нужно", - отметила Светлана.

Также она подчеркнула, что все были в шоке, когда она так спокойно реагировала на разные слухи о супруге.

"Для вас было самым главным, что он возвращался домой?" - спросил Демин.

"Конечно, он всегда возвращался", - рассказала певица.

Жена Билоножко рассказала о супружеских изменах: &quot;Когда-то Виталик бросил в меня стульчик&quot;

Супруги в молодости (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)

Далее Светлана Билоножко разоткровенничалась, что и сама как-то смотрела "на лево".

"Виталик это сразу же почувствовал. В одну секунду почувствовал", - рассказала артистка, подчеркнув, что они с покойным супругом очень хорошо чувствовали друг друга.

В то же время на вопрос Демина о том, стал бы для певицы развод концом жизни, она ответила, что нет.

Жена Билоножко рассказала о супружеских изменах: &quot;Когда-то Виталик бросил в меня стульчик&quot;Семья Билоножко в 2022 году (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)

"Я бы не терпела, если бы было совсем никак. Терпеть я не буду", - отметила она.

Кроме того, в отношениях пары все время были эмоциональные качели, но, как подчеркнула Билоножко, это "они были не злые".

"Когда-то Виталий даже стульчик в меня кинул... Но он знал точно, что я такая спортивная, что он не попадет, что я отклонюсь. Однако так уже эмоции зашкаливали", - с улыбкой на лице вспомнила она.

Ранее жена Билоножко жестко прошлась по предательнице Повалий.

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