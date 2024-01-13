Мир захватывает новый косметологический тренд, от которого можно умереть: в чем опасность

В социальных сетях появился новый тренд. Блогеры начали популяризировать маску для лица с коллоидным серебром, однако в этом продукте кроется большая опасность.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское издание Daily Mail рассказывает о новом косметическом продукте и во многом его опасности.

Что такое коллоидное серебро

Коллоидное серебро - это природный антибиотик широкого спектра действия, подавляющий более 700 видов болезнетворных микроорганизмов.

Его принимают в качестве добавки внутрь или наружу, нанося на кожу в жидкой форме. Эксперты говорят, что второй вариант менее рискован, однако в случае плохой реакции кожи могут возникнуть раздражения и ожоги.

"Были сообщения о серьезных побочных эффектах от проглатывания, таких как судороги, психозы, невропатия и даже смерть от использования коллоидного серебра", - сказала медицинский токсиколог доктор Марианн Амиршахи.

Предупреждения появились после смерти 45-летней Эми Карлсон из Колорадо, погибшей в 2021 году после того, как выпила жидкое коллоидное серебро.

Цены на коллоидное серебро в Украине (скриншот)

В чем опасность коллоидного серебра

Коллоидное серебро - это мелкие частицы металла, смешанные с жидкостью - чаще всего водой.

Хотя многие утверждают, что оно полезно для здоровья и красоты, представители общественного здравоохранения давно предупреждают: в лучшем случае применение не принесет результата, а в худшем - навредит.

В 1999 году Управление по продовольствию и медикаментам США выпустило заявление, где назвало коллоидное серебро опасным и неэффективным при любой болезни или состоянии.

Орган запретил его использование в безрецептурных лекарствах из-за отсутствия доказательств.

Государственное агентство Национального института здоровья заявило, что коллоидное серебро может вызвать плохое усвоение антибиотиков и тироксина. Последний используется для лечения дефицитов щитовидной железы.

Среди серьезных побочных эффектов наиболее распространенным является аргирия - накопление серебра в организме, вызывающее серо-голубой цвет кожи, который становится постоянным.

Со временем металлический оттенок может обесцвечивать ногти, глаза и внутренние органы. Есть также доказательства, что препарат может вызвать проблемы с почками, печенью и нервной системой.

Пол Карасон лечил коллоидным серебром дерматит, после чего его кожа стала синего цвета. Он скончался в 62 года (фото: dailymail.co.uk)

Что касается нанесения его на кожу, действие коллоидного серебра может быть эффективным против нескольких инфекций, раздражений и ожогов.

Но если вы видите, что участок кожи краснеет после использования коллоидного серебра, прекратите его использование и обратитесь к врачу.