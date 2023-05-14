Евровидение 2023: кто победил в финале и какое место заняла Украина

В Ливерпуле завершился песенный конкурс Евровидения 2023 победой исполнительницы из Швеции, 39-летней Loreen (Лорин) . Украинская группа TVORCHI заняла шестое место по результатам голосования жюри и зрителей.

Смотрите ниже в материале Styler, кто вошел в топ лучших участников конкурса.

Как выглядит первая тройка победителей

В финале мы увидели выступления 26 участников. Среди них 20 победителей двух полуфиналов и музыканты из стран-основателей конкурса (Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия).

Также в Гранд-финале выступила украинская группа TVORCHI, которая по праву страны-победителя в прошлом году не участвовала в полуфинальном отборе.

Результаты Евровидения 2023

1 место: Loreen (Швеция)

2 место: Käärijä (Финляндия)

3 место: Noa Kirel (Израиль)

Украина заняла 6 место в этом годовом песенном конкурсе, но выступление TVORCHI покорило сердца зрителей. Его называют одним из самых эмоциональных на песенном действе.

Кто участвовал в финале Евровидения 2023 года

Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao"

Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"

Польша: Blanka - "Solo"

Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"

Франция: La Zarra – "Évidemment"

Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Испания: Blanca Palomа – "Eaea"

Швеция: Loreen - "Tattoo"

Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Италия: Marco Mengoni - "Due vite"

Эстония: Alika - "Bridges"

Финляндия: Käärijä - Cha Cha Cha

Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"

Австралия: Voyager - "Promise"

Бельгия: Gustaph - "Because Of You"

Армения: Brunette - "Future Lover"

Молдова: Паша Парфени - "Soarele si Luna"

Украина: TVORCHI - "Heart of Steel"

Норвегия: Alessandra - "Queen Of Kings"

Германия: Lord Of The Lost - "Blood & Glitter"

Литва: Monika Linkyte - "Stay"

Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"

Словения: Joker Out - "Carpe Diem"

Хорватия: Let 3 – "Mama ŠČ!"

Великобритания: Mae Muller - "I Wrote A Song"

KALUSH Orchestra передали статуэтку победителя Евровидения

Отметим, что певица марокканско-берберского происхождения Loreen (настоящее имя Лорин Зинеб Нока Тальяуи) уже во второй раз выигрывает Евровидение.

В 2012 году она представляла Швецию на песенном конкурсе в Баку, где одержала победу, набрав 372 балла с песней "Euphoria".

Заметим, что Loreen - первая женщина, которая выиграла Евровидение два раза.

Именно участницы от Швеции Украина отдала максимум голосов - 12 баллов.

Таким образом, страной, которая будет принимать Евровидение 2024 года, стала Швеция.

8 интересных фактов о Евровидении, которые вы не знали

Самое первое выступление на Евровидении было в исполнении Швейцарии. Это произошло в далеком 1956 году.

В 1969 году на Евровидении была зафиксирована ничья: четыре страны - Франция, Испания, Великобритания и Нидерланды - поделили первое место.

Группа ABBA одержала победу на Евровидении 1974 года с песней "Waterloo". Именно после этого шведы стали мировыми звездами.

Конкурсная песня по продолжительности не должна превышать трех минут.

Наибольшее количество побед в Евровидении у Ирландии, Швеции и Великобритании.

Евровидение является крупнейшим музыкальным конкурсом в мире и транслируется более чем в 50 странах мира.

На Евровидении 2003 Германия впервые в истории конкурса получила ноль баллов.

Все песни на Евровидении исполняются исключительно вживую. При этом на сцене не должно быть больше шести человек.