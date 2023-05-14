Евровидение 2023: кто победил в финале и какое место заняла Украина
В Ливерпуле завершился песенный конкурс Евровидения 2023 победой исполнительницы из Швеции, 39-летней Loreen (Лорин). Украинская группа TVORCHI заняла шестое место по результатам голосования жюри и зрителей.
Смотрите ниже в материале Styler, кто вошел в топ лучших участников конкурса.
Как выглядит первая тройка победителей
В финале мы увидели выступления 26 участников. Среди них 20 победителей двух полуфиналов и музыканты из стран-основателей конкурса (Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия).
Также в Гранд-финале выступила украинская группа TVORCHI, которая по праву страны-победителя в прошлом году не участвовала в полуфинальном отборе.
Результаты Евровидения 2023
1 место: Loreen (Швеция)
2 место: Käärijä (Финляндия)
3 место: Noa Kirel (Израиль)
Украина заняла 6 место в этом годовом песенном конкурсе, но выступление TVORCHI покорило сердца зрителей. Его называют одним из самых эмоциональных на песенном действе.
Кто участвовал в финале Евровидения 2023 года
- Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao"
- Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"
- Польша: Blanka - "Solo"
- Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
- Франция: La Zarra – "Évidemment"
- Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
- Испания: Blanca Palomа – "Eaea"
- Швеция: Loreen - "Tattoo"
- Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
- Италия: Marco Mengoni - "Due vite"
- Эстония: Alika - "Bridges"
- Финляндия: Käärijä - Cha Cha Cha
- Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"
- Австралия: Voyager - "Promise"
- Бельгия: Gustaph - "Because Of You"
- Армения: Brunette - "Future Lover"
- Молдова: Паша Парфени - "Soarele si Luna"
- Украина: TVORCHI - "Heart of Steel"
- Норвегия: Alessandra - "Queen Of Kings"
- Германия: Lord Of The Lost - "Blood & Glitter"
- Литва: Monika Linkyte - "Stay"
- Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"
- Словения: Joker Out - "Carpe Diem"
- Хорватия: Let 3 – "Mama ŠČ!"
- Великобритания: Mae Muller - "I Wrote A Song"
KALUSH Orchestra передали статуэтку победителя Евровидения
Отметим, что певица марокканско-берберского происхождения Loreen (настоящее имя Лорин Зинеб Нока Тальяуи) уже во второй раз выигрывает Евровидение.
В 2012 году она представляла Швецию на песенном конкурсе в Баку, где одержала победу, набрав 372 балла с песней "Euphoria".
Заметим, что Loreen - первая женщина, которая выиграла Евровидение два раза.
Именно участницы от Швеции Украина отдала максимум голосов - 12 баллов.
Таким образом, страной, которая будет принимать Евровидение 2024 года, стала Швеция.
8 интересных фактов о Евровидении, которые вы не знали
Самое первое выступление на Евровидении было в исполнении Швейцарии. Это произошло в далеком 1956 году.
В 1969 году на Евровидении была зафиксирована ничья: четыре страны - Франция, Испания, Великобритания и Нидерланды - поделили первое место.
Группа ABBA одержала победу на Евровидении 1974 года с песней "Waterloo". Именно после этого шведы стали мировыми звездами.
Конкурсная песня по продолжительности не должна превышать трех минут.
Наибольшее количество побед в Евровидении у Ирландии, Швеции и Великобритании.
Евровидение является крупнейшим музыкальным конкурсом в мире и транслируется более чем в 50 странах мира.
На Евровидении 2003 Германия впервые в истории конкурса получила ноль баллов.
Все песни на Евровидении исполняются исключительно вживую. При этом на сцене не должно быть больше шести человек.
Отметим, что именно Loreen букмекеры давали больше шансов на победу.
Интересно, что незадолго до конкурса в песне Loreen Tattoo увидели плагиат на песню украинки Мики Ньютон "В плену".