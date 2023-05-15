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Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы "порвали" сцену Евровидения 2023 (фото)

Новина українською →
Понедельник 15 мая 2023 18:58
Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы "порвали" сцену Евровидения 2023 (фото) Костюмы Kalush Orchestra обсуждали все (фото: Sarah Louise Bennett/EBU)
Автор: Василина Копытко

Выступление украинской группы Kalush Orchestra во время гранд-финала Евровидения 2023 многие называют одним из лучших шоу песенного конкурса и сожалеет, что коллектив снова не участвовал в действе в качестве конкурсантов.

Но не только музыкальная составляющая захватила фанатов Евровидения со всего мира, но и впечатляющие образы музыкантов и их балета.

Что известно о костюмах Kalush Orchestra на Евровидении 2023

Kalush Orchestra в опеннинг-акте исполнили мешап из своих песен "Стефания" и "Changes".

Как рассказал Styler креативный директор конкурса Украины Герман Ненов, балет Kalush Orchestra был одеть в элементы одежды молодых украинских брендов из разных уголков страны.

И это решение было не случайным.

"Наша главная цель - во всех трех шоу Евровидения показать зрителям многогранный, очень честный и настоящий портрет сегодняшней Украины. Мир должен видеть и знать, что украинцы - это очень творческая нация. Что именно украинские художники обладают глубоким вкусом и создают невероятный продукт. Поэтому для меня было принципиальным моментом, чтобы балет Kalush Orchestra одевали молодые украинские дизайнеры. Чтобы именно их коллекции увидел весь мир и 160 миллионов зрителей Евровидения!" - говорит Герман.

Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы &quot;порвали&quot; сцену Евровидения 2023 (фото)Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы &quot;порвали&quot; сцену Евровидения 2023 (фото)Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы &quot;порвали&quot; сцену Евровидения 2023 (фото)Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы &quot;порвали&quot; сцену Евровидения 2023 (фото)Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы &quot;порвали&quot; сцену Евровидения 2023 (фото)Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы &quot;порвали&quot; сцену Евровидения 2023 (фото)Kalush Orchestra на Евровидении 2023 (фото: Sarah Louise Bennett/EBU)

Также Ненов поблагодарил молодые украинские бренды за то, что "откликнулись на предложение и поддержали такую идею эту идею. Среди них deep, PUPU, Dream Team Wear, SHYPELUK, RCR KHOMENKO, MALVA, NESKORENA, MARUNA BY MARIA, DO YOU PLAY та "Народний дім Україна".

Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы &quot;порвали&quot; сцену Евровидения 2023 (фото)Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы &quot;порвали&quot; сцену Евровидения 2023 (фото)Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы &quot;порвали&quot; сцену Евровидения 2023 (фото)Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы &quot;порвали&quot; сцену Евровидения 2023 (фото)Мир по-прежнему обсуждает впечатляющие костюмы Kalush Orchestra, в которых украинцы &quot;порвали&quot; сцену Евровидения 2023 (фото)Kalush Orchestra на Евровидении 2023 (фото: Corinne Cumming/EBU)

Тем временем в сети люди из разных уголков планеты восхищаются шоу украинцев. Некоторые комментарии мы решили перевести:

  • От этого выступа мурашки по коже! А какие костюмы! Просто супер! Спасибо, Украина!
  • Ваше шоу было еще более эпическим, чем в прошлом году!
  • Спасибо Украине за этих ребят! Это было поразительно: вводное видео, замечательная песня, неповторимый сценический образ и шоу с большим количеством важных визуальных сообщений.
  • Это просто неотразимо! Я в восторге! Очень завораживающий перформанс! Просто до слез...
  • Смотрю на выступление Kalush Orchestra - будто в сказку попал.
  • На сцене - настоящая Украина: стильно, красиво, ярко и даже мифически, а главное - никакой шароварщины!
  • Увидела наряды Kalush Orchestra и влюбилась в них еще больше!
  • Нигде в мире не видел еще более ярких артистов! Шоу украинцев и их вышиванки - украшение Евровидения!

Напомним, что победителем Евровидения 2023 года стала представительница Швеции Loreen. Хотя зрители отдали первое место исполнителю Kaarija из Финляндии.

Ранее мы рассказывали о том, что вокруг победительницы Евровидения Loreen разразился скандал.

Читайте также о том, что победительница Евровидения Loreen говорила об Украине.

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