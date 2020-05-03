Будьте обережні: ці запахи викликають потужний апетит по вечорах

Карантин і дієта на самоізоляції (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали аромати, які викликають сильне відчуття голоду

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу призвів до того, що більшість українців змушені залишатися вдома. Багато скаржаться в соціальних мережах на те, що постійне перебування вдома всіх членів сім'ї викликає бажання більше готувати та поглинати їжі.

Фахівці назвали запахи, які викликають надмірний апетит по вечорах і можуть призвести до переїдання. Ці аромати не залишають жодного шансу зберегти стрункість фігури.

Запах шоколаду. Як стверджують дієтологи, цей запах нагадує людині про дитинство, про свята і занурює в безтурботність. Цей запах провокує апетит і примушує скуштувати щось солодке. Вихід є тільки один – замінити будь-які види шоколаду чорним і гірким, оскільки в ньому менше калорій і він набагато швидше вгамовує голод.

Запах здоби. Тепле тісто, кориця, ваніль і аромат інших прянощів вабить і викликає бажання негайно що-небудь з'їсти. Така їжа сповнена вуглеводами та відмінно знімає напругу, але на жаль, при цьому, вона додає зайвих кілограмів. Постарайтеся не робити запаси таких продуктів вдома у великій кількості. Побалуватися можна, але зрідка. І не печіть на ніч – є ризик з'їсти все до ранку.

Запах копченого бекону. А також запах барбекю, соусів до м'яса і спецій – все це пробуджує в людині відчуття свободи, особливо під час вимушеної ізоляції. Такі запахи збуджують сильний апетит. У домашньому приготуванні вибирайте менш калорійне м'ясо, готові продукти – купуйте на один прийом їжі. Уникайте великої кількості спецій, цукру і кислоти. І не забувайте посипати м'ясо великою кількістю зелені. Свинячий бекон можна замінити печеною індичкою, в ній набагато менше калорій.

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