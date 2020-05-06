Ці продукти допоможуть уникнути зморшок: включіть їх у раціон

Продукти проти зморшок (фото: pixabay.com)

Названі антивікові продукти, які допомагають запобігти появі зморшок

Як запобігти появі зморшок - питання, яке хвилює багатьох жінок. Перш ніж лягати під ніж пластичного хірурга необхідно розуміти, що існують інші, більш здорові способи. Наприклад, вживання продуктів, які допомагають синтезувати колаген. Саме цей білок відповідає за пружність шкіри і її тонус.

Авокадо

Дослідження показують, що авокадо допомагає регулювати вагу і сприятливо впливає на здоров'я шкіри. Лютеїн і зеаксантин, що містяться в цьому продукті, захищають шкіру від пошкоджень ультрафіолетом. У поєднанні з поліненасиченими жирними кислотами це зберігає еластичність шкіри.

Червона риба

Включіть в раціон це продукт. Омега-3 і омега-6, які містяться в рибі, зменшують пошкодження шкіри від ультрафіолетових променів, що також сприятливо позначається на її зовнішньому вигляді.

Помідори

У помідорах міститься вітамін С, який відіграє важливу роль у синтезі колагену для пружності шкіри. Він здатний послабити негативний вплив ультрафіолетового випромінювання.

Оливкова олія

В оливковій олії містяться вітаміни А, D і Е, кожний з яких корисний для шкіри. Ретинол, або вітамін А захищає. шкіру від фотостаріння. Вітамін D знижує вплив ультрафіолету, зменшує запалення. Вітамін Е — природний антиоксидант.

Ківі

У ківі містяться вітаміни А і Е, які виводять токсини і зберігають пружність шкіри.

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