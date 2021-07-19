ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Світлана Лобода зібралася в Україну: ціни на квитки просто захмарні

Новость на русском →
Одеса, Понеділок 19 липня 2021 17:28
Світлана Лобода зібралася в Україну: ціни на квитки просто захмарні Фото: Світлана Лобода зібралася з концертом в Україну (facebook.com/loboda official)
Автор: Анна Шиканова

Світлана Лобода, яка вже давно живе і працює в Росії, зібралася з концертом в Україну. Вона збирається виступити в Одесі.

Про це повідомляється на сторінці одеського клубу Ibiza Beach Club в Instagram.

Варто відзначити, що після 2014 року концерти Світлани Лободи в Україні піддавалися бойкотуванню і зірка перестала приїжджати в рідну країну. Однак у 2021 році Лобода передумала і готується дати велику програму.

Артистка поки не анонсувала на своїх сторінках в соцмережах концерт в Одесі, але на афіші клубу її ім'я вже з'явилося. Вказується, що концерт запланований на 14 серпня.

Ціни на квитки просто захмарні

Варто відзначити, що на сайті клубу в Одесі вже відкрився продаж квитків на концерт Світлани Лободи. І більша частина цих квитків вже недоступна.

Найдешевший квиток був біля барної стійки - від 1 300 гривень. Решта квитків від 2 000 гривень до 12 000 гривень. На цей момент у продажу є квитки по 2 500, 4 500, 8 000 і 12 000 гривень за один квиток.

Світлана Лобода зібралася в Україну: ціни на квитки просто захмарні

Скриншот

У користувачів анонс концерту викликав неоднозначну реакцію - деякі зраділи, деякі шкодують, що Лобода виступатиме саме в цьому клубі, а деякі – відверто обурені тим, що артистка знову виступатиме в Україні.

  • За неї ще й платити треба?
  • Ось так новина…
  • Лобода ні про що.
  • Миша з нори вилізла.
  • Фу.
  • Відстій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Іван Дорн дав "братський концерт в Росії.

А також розповідали про те, що в Україну з сольними концертами зібралася Ані Лорак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лобода гастроли
LITE
Свято 19 липня: що строго заборонено, важливі традиції, у кого день ангела
Свято 19 липня: що строго заборонено, важливі традиції, у кого день ангела