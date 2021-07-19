Светлана Лобода собралась в Украину: цены на билеты просто заоблачные

Светлана Лобода, которая уже давно живет и работает в России, собралась с концертом в Украину. Она собирается выступить в Одессе.

Об этом сообщается на странице одесского клуба Ibiza Beach Club в Instagram.

Стоит отметить, что после 2014 года концерты Светланы Лободы в Украине подвергались бойкотированию и звезда перестала приезжать в родную страну. Однако в 2021 году Лобода передумала и готовится дать большую программу.

Артистка пока не анонсировала на своих страницах в соцсетях концерт в Одессе, но на афише клуба ее имя уже появилось. Указывается, что концерт запланирован на 14 августа.

Цены на билеты просто заоблачные

Стоит отметить, что на сайте клуба в Одессе уже открылась продажа билетов на концерт Светланы Лободы. И большая часть этих билетов уже недоступна.

Самый дешевый билет был возле барной стойки – от 1 300 гривен. Остальные билеты от 2 000 гривен до 12 000 гривен. На данный момент в продаже есть билеты по 2 500, 4 500, 8 000 и 12 000 гривен за один билет.

Скриншот

У пользователей анонс концерта вызвал неоднозначную реакцию – некоторые обрадовались, некоторые сожалеют, что Лобода будет выступать именно в этом клубе, а некоторые – откровенно возмущены тем, что артистка снова будет выступать в Украине.