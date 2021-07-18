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Іван Дорн дав "братський" концерт в Росії: "нехай ніхто не пробиває честь твою і кремль твій"

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Росія, Неділя 18 липня 2021 21:30
Іван Дорн дав "братський" концерт в Росії: "нехай ніхто не пробиває честь твою і кремль твій" Фото: Іван Дорн (instagram.com/dorn_ivan)
Автор: Styler

Іван Дорн виступив в Нижньому Новгороді в суботу, 17 липня. Український співак виконав свої хіти, і читав зі сцени власні вірші, які присвятив місту на честь його 800-річчя.

Про це повідомляє NewsNN.

Своє привітання у віршах артист зачитав прямо зі сцени:

"Реки за спиной сливают русло: два - в один поток.

Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.

Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.

Пусть никто не пробивает честь твою и кремль твой.

Нижний Новгород холмистый с характерною чертой

Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой.

Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат".

Після цих рядків глядачі бурхливо зааплодували Дорну. Їм сподобався даний вірш.

"Ну что, Нижний, ты сдаешься? Банде дашь отпор?

Ну тогда вас дорнобанда вызывает на танцпол.

Кто из нас первее стихнет, перестанет танцевать,

Побежит на ручки к маме и пораньше ляжет спать,

Тот и станет проигравшим. Нижний Новгород отдаст", - продовжив співак.

Іван придумав для Нижнього Новгорода нові звання. Він заявив, що місто можна називати не тільки столицею заходів, але і столицею світанків, а ще столицею прекрасних людей, любові і танців, бадьорого духу, і гучного звуку.

Також на сцену до Дорна піднялася зірка серіалу "Чікі" Ірина Горбачова. Вона запалила під пісню "Бігуді".

Іван Дорн дав &quot;братський&quot; концерт в Росії: &quot;нехай ніхто не пробиває честь твою і кремль твій&quot;

Ірина Горбачова на сцені з Іваном Дорном (скріншот з Instagram)

Нагадаємо, Alyona Alyona прокоментувала трек з "Кастою".

Ми також писали про те, що гравці збірної України засвітилися зі скандальним репером Бастою, який відвідував Крим.

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