ru
ua

"Свати" пропагують "русский мир": журналіст розкритикував серіал "Квартала"

Новини » Життя   

Андрій Куликов жорстко висловився про кінотворчість студії "Квартал 95"

Володимир Зеленський перед політичною кар'єрою як лідер "Квартал 95" займався кіновиробництвом і сам нерідко знімався у фільмах. Один з найгучніших серіалів студії "Свати", з якого нещодавно зняли заборону на трансляцію в Україні, часто опиняється в центрі скандалу, і критики нерідко дорікають картині "ностальгію за СРСР".

Зазначимо, що російський актор Федір Добронравов, який зіграв у фільмі одну з головних ролей, їздить в окупований Крим з гастролями, чим порушує українське законодавство. Тим не менш артиста рішенням суду виключили з "чорного списку" осіб, яким заборонений в'їзд в Україну.

Зеленський є одним з сценаристів і автором програми, а також був продюсером серіалу.

На думку відомого журналіста Андрія Куликова, до свого президентства Зеленський разом зі своїми колегами дуже довго був одним з активних творців "русского мира". Про це телеведучий розповів в інтерв'ю "Фактами".

Серіал "Свати" (прес-служба 1+1)

"Не такого явного, як "духовні скріпи", гасла про матінку-Росію і так далі, а дуже тонкого", - зазначив він.

Куликов заявив, що дія майже у всіх фільмах "95-го кварталу", де йде прив'язка до України "відбувається в безповітряному просторі", де чути награний квазиукраїнський акцент, який насправді з українським нічого спільного не має.

"Реального українського життя - з плюсом або мінусом - там немає. Нав'язується думка, що на пострадянському просторі "ми всі однакові", - розповів він.

Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що раніше історик розповів, чим закінчиться президентство Зеленського. Експерт також спрогнозував ймовірність "нового Майдану".

Як повідомлялося раніше, 13 серпня в Одесі на концерті студії "Квартал 95" вперше зіграли пародію на Володимира Зеленського. На президента України перевтілився новий учасник команди "Кварталу" Юрій Великий, якому для переконливості довелося надіти перуку.

Українець зник по дорозі додому з Польщі: потрібна допомога Стала відома доля митників, яких розніс Зеленський: ніхто не звільнився
Читати всі новини