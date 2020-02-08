Від дівчинки-гота до прекрасної леді: як змінилася Женя з серіалу "Свати" (фото)

Як змінилася зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал (Колаж РБК-Україна)

Актриса Анна Кошмал повністю змінила імідж, вийшла заміж і народила сина

Анна Кошмал зіграла роль Жені в серіалі "Свати". Вона стала третьою актрисою, яка грала в кількох сезонах. Першою була Уляна Іващенко в першому і другому сезоні, в третьому – Софія Стеценко, яку змінила Анна Кошмал.

Під час фільмування Анна Кошмал була практично підлітком, а зараз вона стала дорослою жінкою, вийшла заміж і народила дитину. Як змінилося життя актриси – в матеріалі Styler.

Анна Кошмал в серіалі "Свати"

Анна Кошмал виросла у звичайній родині, її мама була вчителькою, батько-військовий. У Ані є ще старший брат. У дитинстві вона була активною дівчинкою, займалася бальними танцями, вчилася в музичній школі вокалу. А після школи вона несподівано для всіх вступила до естрадно-циркового училища. Це викликало обурення у батьків, але Аня збунтувалася і зробила по-своєму.

Крім циркового училища, Анна Кошмал ходила в театральний гурток, де її й помітили агенти студії "Квартал 95". Дівчину запросили на прослуховування на роль дівчинки-гота. Варто зазначити, що проєкт вона пробується, Аня дізналася тільки після того, як її затвердили на роль дорослої Жені в серіал "Свати".

Фото: instagram.com/smorkovkina

Від природи Анна Кошмал блондинка, але в серіалі їй довелося грати брюнетку. Також й довелося навчитися грати на гітарі і їй в цьому допоміг її серіальний дідусь – актор Федір Добронравов.

Ганна Кошмал неодноразово говорила в інтерв'ю, що їй було нескладно грати юну бунтарку і неформалку, через те, що вона в юності була на неї дуже схожа.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Поки йшли зйомки в серіалі, Ганна встигла закінчити училище, а потім і Академію театрального мистецтва, куди її зарахували відразу на третій курс. Після зйомок в "Сватах", Аню стало активно запрошувати в інші проєкти, і вона швидко стала однією з найбільш зажаданих і популярних актрис в Україні. Варто відзначити, що вона зіграла в серіалі "Слуга народу" – роль племінниці головного героя.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Крім того, у романтичної Анни різко змінилася й особисте життя. В юності вона зустрічалася з хлопцем з танцювальної студії, під час зйомок серіалу – крутила роман з оператором, а у 2018 році вона несподівано вийшла заміж за непублічного хлопця, з яким виявляється зустрічалася ще з 2014 року.

Фото: instagram.com/smorkovkina

У 2018 році у пари народився син Михайло і як каже Анна, вона щаслива в шлюбі.

Чи повернеться Анна у 7 сезоні серіалу "Свати" – невідомо, втім, як і доля самого серіалу. За роки після виходу шостого сезону, Аня кардинально змінилася зовні та зараз вона мало схожа на дівчинку-гота Женю.