Как Елена Зеленская воспитывает детей и поддерживает семью в непростые времена

Елена Зеленская, которой 6 февраля исполнилось 47 лет, известна не только своей общественной деятельностью, но и глубокой преданностью семье. В непростые времена она демонстрирует, как это важно - поддерживать семейные ценности и воспитывать детей с вниманием и любовью.

Брак Зеленских

Владимир и Елена познакомились еще в юном возрасте, в период учебы. Их отношения развились только со временем, поскольку Елена не сразу приняла ухаживания будущего мужа.

Пара была вместе восемь лет, прежде чем захотела пойти под венец - это произошло в 2003 году. Вскоре у супругов родилось двое детей: сначала дочь Александра, а затем сын Кирилл. И в своих интервью первая леди неоднократно комментировала тему семейных ценностей и общения с родными.

Владимир и Елена Зеленские, 21 апреля 2019 года (фото: РБК-Украина)

Воспитание сына и дочери

В условиях войны и постоянной публичности семья сталкивается со многими вызовами. Госпожа Елена отмечает, что Александра сначала тяжело воспринимала перемены, связанные с публичностью семьи.

"Александра это все больно сразу воспринимала, протестовала и не хотела. И сейчас постоянно есть нарекания, почему вы мне такую жизнь выбрали, я не хочу. Но что ты сделаешь. Привыкают. А младший счастлив. Ему нравится мужская компания", - делилась подробностями первая леди.

"Она встретила своего парня. Первая любовь, а теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Поэтому жизнь продолжается", - комментировала Зеленская личную жизнь дочери.

Несмотря на все трудности, Зеленская подчеркивает важность воспитания детей в семейном кругу: "Каждый украинский ребенок должен воспитываться в семье".

"Дети - это самые большие жертвы войны, потому что они наиболее зависимы от взрослых, от обстоятельств. И именно на примере детей поняла всю ненормальность, бесчеловечность этого нападения", - также комментировала она тему воспитания детей.

Владимир и Елена Зеленские с детьми снимались для Vogue (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Я старалась всегда с ними говорить откровенно и сейчас продолжаю это делать. Со старшей дочкой это легко, это уже взрослый человек. Все читает, все видит и знает, что мы должны получить, какие переговоры, чтобы закончилась война", - говорила первая леди.

"С сыном по-другому, он у нас такой, подрастающий политолог. Он все знает, дает советы военные отцу... В частности, какие нам нужно закупить танки, самолеты и чего нам не хватает... Какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт. С ним можно об этом говорить месяцами", - рассказывала она про сына Кирилла.

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Поддержка семейных ценностей

Первая леди активно выступает за сохранение и поддержку семейных ценностей, особенно в настоящее время. Она подчеркивает важность защиты детей как физически, так и морально.

"Каждый наш день теперь - день защиты наших детей. Защиты физической - от атак врага и моральной - от тревоги, страха, одиночества, сиротства", - заявляла она.

Избранница президента также подчеркивает, что украинские дети, к сожалению, вынуждены понимать ценность свободы и жизни с раннего возраста.

"Думаю, у всех современных детей в цивилизованных странах родители воспитали общие ценности: человеческая жизнь и свобода и уважение к ним. Но украинские дети знают еще кое-что - жизнь и свободу надо бороться", - рассказывала жена главы государства.

Семья Зеленских (Фото: nstagram.com/olenazelenska_official)

Как мать, госпожа Елена стремится, чтобы ее дети были здоровыми, выросли хорошими людьми и нашли свое место в этой жизни.

"Как мама я хочу, чтобы мои дети были, конечно, здоровы, выросли хорошими людьми и нашли дело своей жизни", - делилась также она.

Зеленская верит, что даже в самые сложные времена важно сохранять человечность, поддерживать друг друга и воспитывать детей в духе любви и уважения.

Публичная поддержка мужа

Первая леди неоднократно в интервью говорила о том, что гордится своим избранником, и что ей повезло, ведь она выбрала "правильного человека".

"На самом деле очень важно уметь уважать своих родных и близких. Я уверена, что любви недостаточно. И я счастлива, что могу уважать своего мужа, потому что мне было бы очень сложно оставаться с ним, даже несмотря на огромную любовь, если бы я не верила в его честность. Я должна быть откровенной, да, я горжусь им. Но для меня это не было неожиданностью. Это было еще одно доказательство того, что я выбрала правильного человека", - говорилось в одном из ее комментариев.

Владимир и Елена Зеленские, 21 апреля 2019 года (фото: РБК-Украина)

Зеленская делилась, что ей никогда не бывает стыдно за партнера.

"За мужа мне никогда не бывает стыдно. А за президента вообще никогда. Я могу не совсем быть счастливой из-за каких-то его действий или слов. Но как за моего президента, мне никогда не бывает стыдно. Я понимаю, насколько трудно ему делать то, что он делает. И мне кажется, что это у него получается", - объясняла она.

Также избранница президента комментировала и критику в его сторону, которую можно было услышать в обществе.

"В том контексте, в котором его называют клоуном, это неприятно. Но это тяжелая профессия, которую может освоить далеко не каждый. Если на это так смотреть, то я не вижу никакой проблемы. Он был комиком, это была его профессия. Он не был клоуном, это другая профессия. То есть люди, которые называют его клоуном, хотят оскорбить целую профессию", - озвучивала свое мнение первая леди.

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Можно понять, что Зеленская остается крепкой опорой для своих близких и готова защищать их перед общественностью. Она не боится делиться какими-то личными подробностями и рассказывать о семье важные детали. Первая леди собственным примером хочет показать другим, что семья должна всегда оставаться уютным местом, где ждут любовь и поддержка.

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)