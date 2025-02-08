Мелания Трамп отказывается от политических обязанностей: вот почему

Первая леди США Мелания Трамп не считает себя обязанной активно участвовать в политической жизни страны и не хочет появляться на каких-либо публичных мероприятиях, ставя на первое место свою собственную семью.

По словам источника, близкого к семье Трампов, Мелания "сосредотачивается на вопросах, которые ей лично интересны", в частности - на благополучии своей семьи и сына Бэррона Уильяма.

"Она не считает, что у нее есть какие-либо обязательства в политике", - говорит источник.

Жена Дональда Трампа не придает большого значения своему политическому имиджу и "отдает предпочтение общению в тесном кругу семьи и друзей".

При этом, пишет People, первая леди США не против участвовать в благотворительных и других социальных инициативах, которые будет организовывать Белый дом. Но делать это "только при наличии времени" и "если ей самой это будет интересно".

"В то время, как Дональд обеспокоен тем, как он выглядит на политической сцене, Меланию это совершенно не волнует", - пишет журнал.

Издание называет такой подход Мелании идентичным стилю поведения Иваны Трамп и Марлы Мейплз (первой и второй жены Дональда Трампа соответственно), которые так же избегали публичности.



Мелания Трамп удивила новым решением (фото: Getty Images)

Сообщается, что Мелания не хочет постоянно сидеть в Белом доме, а планирует разделять свое время между Вашингтоном, Нью-Йорком и Палм-Бич во Флориде в течение следующих четырех лет, "сохраняя определенную независимость в своих взглядах и действиях".

Отметим, что во время своего последнего появления в ток-шоу Fox & Friends Мелания сказала, что во время первой каденции Трампа у нее "не было большой поддержки со стороны общественности", предполагая, что "возможно, некоторые люди видят в ней просто жену президента".

"Но я стою на своих ногах, независима. У меня есть собственные мысли, у меня есть свои "да" и свои "нет". Я не всегда соглашаюсь с тем, что говорит или делает мой муж, и это нормально", - сказала она.

Напомним, что Мелания Трамп в 2025 году официально стала второй первой леди в истории Америки, которая занимала эту должность дважды (после Фрэнсис Кливленд, которая носила это звание с 1886-го по 1889-й и снова с 1893-го по 1897 год).

Во время своей первой каденции Мелания запомнилась как и некоторыми нововведениями, так и скандалами. Например, в 2018 году жена Трампа создала собственную печать для корреспонденции, что стало новшеством среди первых леди.

Однако в том же году во время визита в детский приют для мигрантов Мелания надела куртку с надписью "I REALLY DON'T CARE, DO U?" (рус. "Мне действительно все равно, а тебе?"). Это вызвало шквал критики, хотя ее команда утверждала, что сообщение не имело политического подтекста.

Также ее речь на Национальном съезде Республиканской партии в 2016 году оказалась частично скопированной с выступления Мишель Обамы 2008 года.

А еще стоит вспомнить о программе, которая была инициирована первой леди Меланией "Be Best" (длилась с 2018 по 2021 год). Она была направлена на борьбу с кибербуллингом, что выглядело противоречиво на фоне активной жесткой риторики "на грани" ее мужа в Twitter.

Следует добавить, что Меланию называли одной из самых загадочных и наименее публичных первых леди США еще во время первого президентского срока Трампа. Поэтому в том, что сегодня она снова не хочет очень часто "отсвечиваться", по большому счету, нет ничего удивительного.