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Суровые киевские коммунальщики чистят от снега деревья (видео)

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Київ, Вторник 22 ноября 2022 15:03
Суровые киевские коммунальщики чистят от снега деревья (видео) В Киеве коммунальщики чистят снег с деревьев (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве работники коммунальных служб начали чистить от первого снега деревья. Эпичную картину удалось снять на видео.

Где дворники очищают от снега деревья - читайте в материале ниже.

В Киеве 22 ноября работники коммунальных служб решили необычным способом бороться с первым снегом, который накрыл столицу. Они начали стряхивать снег с деревьев на землю.

Видео было снято возле станции метро Дарница, в районе МакДональдса и "Детского мира". На кадрах видно, что дворники стряхивают снег с деревьев метлами или граблями. С какой целью они это делает - пока неизвестно.

Напомним, что Украину накрыло снегом в середине прошлой недели. Более всего осадков выпало в Карпатах - там намело уже почти метр снега.

Также снегопадами накрыло все западные области, север и центральную часть страны. На дорогах гололедица, которая усложняется налипанием мокрого снега и сильными туманами в разных областях. По ночам температура опускается до небольших минусов.

В Киеве работает спецтехника, и жителей столицы просят не выезжать без особой надобности в город на собственных автомобилях. А также призывают не парковать машины вдоль дорог и улиц, чтобы не мешать работе специальной техники.

Кстати, ранее мы писали о том, что сильная снежная буря накрыла штат Нью-Йорк в США.

А также мы рассказывали о том, что сегодня в Украине ожидается туман, гололед и дожди.

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