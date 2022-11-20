Снежная буря накрыла штат Нью-Йорк в США: есть жертвы

В США сильная снежная буря и сильная метель накрыла западную часть штата Нью-Йорк, что привело к введению запрета автомобилистам на езду, закрытию школ и отмене рейсов накануне праздника День Благодарения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых местах выпало более 180 сантиметров снега, что является рекордом.

По словам исполнительного директора округа Эри Марка Полонкарца, двое местных жителей умерли от сердечных осложнений, связанных с работой лопатой и попыткой расчистить землю.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявляла о готовности штата к снежным ураганам и подчеркивала, что бригады работают нон-стоп, чтобы справиться с ситуацией.

"Это усилия, которые мы объединили: ресурсы, люди, оборудование со всего штата Нью-Йорк. И благодаря упреждающему удару мы смогли предотвратить многие трагедии", - отметила она.

Так, в западной части штата Нью-Йорк были перекрыты основные автомагистрали, введены запреты на поездки и оставление дома до начала снегопада для предотвращения несчастных случаев и обеспечения чистоты дорог для аварийно-спасательных служб.

Губернатор удвоила количество членов Национальной гвардии Нью-Йорка на местах в округе Эри, чтобы проверять жителей и помогать с уборкой снега.

Снежный шторм на западе штата Нью-Йорк в США (фото: скриншот с видео)

Предупреждения о непогоде все еще действуют для более чем 8 миллионов человек в шести штатах Великих озер в субботу вечером: Висконсине, Мичигане, Индиане, Огайо, Пенсильвании и Нью-Йорке.

Синоптики и чиновники бьют тревогу по поводу опасного для жизни характера этой метели, которая является исторической даже для региона Буффало, где сильный снегопад является нормой в зимние месяцы. Ожидается, что мощные метели продолжится в течение выходных с короткими периодами облегчения.

По данным местной метеорологической службы, в этом месяце уже третий самый снежный ноябрь в Буффало в аэропорту из-за шторма.

Мэр Баффало Байрон Браун сказал, что город может вернуться к "некоторому ощущению нормальной жизни" к понедельнику или вторнику, если к воскресенью пройдет сильная снежная буря.

"Это был очень непредсказуемый шторм, когда полосы снега двигались назад и вперед, с севера на юг. Снег выпал очень быстро, очень мокрый, очень тяжелый", - отметил градоначальник.