ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Туман, гололед и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Вторник 22 ноября 2022 07:00
Туман, гололед и дожди: какой будет погода в Украине сегодня Фото: 22 ноября часть областей накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Часть областей Украины сегодня, 22 ноября, накроют дожди, местами мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах и тумане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму дождь. На остальной территории без осадков. Лишь в северных и центральных областях местами возможен мокрый снег.

В западных, северных и большинстве центральных регионов на дорогах гололедица. В темное время суток на западе ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха на востоке и юге прогнозируется в пределах +7 +12 градусов, а ночью +4 +9 градусов. В других областях в течение суток от -3 до +2 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня местами дождь и мокрый снег. На дорогах возможно налипание снега и гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в течение суток температура воздуха будет держаться в районе -2 градусов.

Напомним, вчера в ГСЧС предупредили о гололедице и сильном тумане на дорогах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз
Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз
DAILY
"Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать
Юлия Акимова, Виталий Носач "Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать