Туман, гололед и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Часть областей Украины сегодня, 22 ноября, накроют дожди, местами мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах и тумане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму дождь. На остальной территории без осадков. Лишь в северных и центральных областях местами возможен мокрый снег.

В западных, северных и большинстве центральных регионов на дорогах гололедица. В темное время суток на западе ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха на востоке и юге прогнозируется в пределах +7 +12 градусов, а ночью +4 +9 градусов. В других областях в течение суток от -3 до +2 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня местами дождь и мокрый снег. На дорогах возможно налипание снега и гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в течение суток температура воздуха будет держаться в районе -2 градусов.