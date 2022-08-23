ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Які сорти яблук найкраще підходять для сушіння та як їх правильно зберігати

Новость на русском →
Вівторок 23 серпня 2022 12:25
Які сорти яблук найкраще підходять для сушіння та як їх правильно зберігати Які яблука найкраще підходять для сушіння (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сушіння - це спосіб консервування, що ґрунтується на видаленні з плодів води, внаслідок чого у них підвищується концентрація розчинних речовин, при якій мікроорганізми не псують продукцію і не можуть розвиватися.

Які яблука найкраще підходять для сушіння - читайте нижче.

Зазвичай сушать ті яблука, які опадають з дерев або ось-ось почнуть псуватися.

Якщо не говорити про сортові відмінності, то для сушіння підходять яблука, що відповідають наступним ознакам:

  • невелика насіннєва коробка;
  • тонка шкірка.

Також поганим буде рішення сушити сорти солодких яблук. У процесі сушіння вони втратять свій смак і в готовому вигляді можуть стати прісними.

Тому зазвичай вибирають переважно кисло-солодкі або кислі сорти яблук, такі як "Апорт", "Антонівка" та ін. День збору врожаю повинен бути сухий і сонячний.

Зазначимо, що зимові сорти яблук краще не сушити, окрім тих, що впали з дерева.

Як правильно сушити яблука

Найвідоміший спосіб сушіння яблук на свіжому повітрі займає в середньому 3-4 дні, залежно від погоди.

Інший варіант - у духовці. Варто контролювати процес, інакше фрукти згорять. Зокрема, потрібно яблука викласти на деко, яке заздалегідь застелити пергаментом. Духовку розігрівають до 50 градусів, сушать яблука 60 хвилин. За годину температуру збільшують до 70 градусів, а ще за годину до 80 градусів і залишають яблука на 1,5-2 години.

У сучасному світі вже з'явився найпростіший варіант сушити яблука в електросушарці. Фрукти розкладають у лотки, які 1 раз на 1,5 години міняють місцями у напрямку знизу вгору.

Якщо яблука після сушіння стають еластичними, не розвалюються та помірно м'які, то це вказує, що вони вже готові.

Зазначимо, що зберігати яблука можна у тканинних мішках у темному та сухому місці.

Раніше Клопотенко розповідав, як правильно сушити фрукти і ягоди на зиму.

Також ми писали, які овочі і фрукти можна консервувати, сушити і заморожувати в серпні.

Читайте РБК-Україна в Google News
яблоки
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя