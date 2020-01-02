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Як очистити організм після застілля: Уляна Супрун розповіла про детокс

STYLERЖиття    02.01.2020 - 22:05
Як очистити організм після застілля: Уляна Супрун розповіла про детокс
Уляна Супрун розповіла про детокс (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла про способи очищення організму після новорічних пиятик

Уляна Супрун розповіла, як привести до ладу організм після новорічного застілля. Вона також зазначила, що виведення токсинів - це просто маркетинговий хід і цих токсинів не бачили навіть патологоанатоми. За словами експерта, саме головне уникати переїдання, а також не зловживати алкоголем, тобто не напиватися до нестями.

Як уникнути навантаження на печінку та шлунок після свят:

  • Не наїдайтеся і не напивайтеся
  • Не паліть цигарки.
  • Залиште салати з майонезом в минулому.
  • Намагайтеся після пити свіжовичавлені соки з буряка, селери, яблука. Додавайте насіння льону в каші, щодня вживайте капусту, часник і цибулю.
  • Активоване вугілля не врятує вас від отруєння алкоголем.
  • Не їжте смаженої їжі.
  • Завжди, і в будні, і в свята, слід харчуватися збалансовано, а при необхідності звертатися до сімейного лікаря і здати аналізи.

У "святкову казкову ніч" до деяким людей приходить запор, насамперед через зневоднення, викликане кавою, алкоголем і переїданням сухою їжею. В інші дні причиною запору може бути недолік клітковини в раціоні або хвороби шлунково-кишкового тракту. Запор відчувається у вигляді слабкості, дратівливості і навіть може призвести до сильного зниження тиску. Для того, аби його уникнути, слід пити воду, не пити алкоголь, віддати перевагу квашеній капусті, танцювати або гуляти.Слід пам'ятати, що коли людина рухається - її кишечник починає працювати.

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