Лига чемпионов: все участники 1/8 финала
По результатам стыковых матчей определились 16 команд, которые продолжают борьбу за главный трофей Лиги чемпионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
В стыковых играх участвовали команды, которые в основном раунде финишировали на местах с 9-го по 24-е. Победители вышли в 1/8 финала где их уже ждали клубы, занявшие первые восемь строчек в общей таблице.
Команды, которые вышли в 1/8 финала через плей-офф:
- "Фейенорд"
- "Бенфика"
- "Брюгге"
- "Бавария"
- ПСЖ
- "Боруссия" Д
- ПСВ
- "Реал"
Команды, вышедшие в 1/8 финала напрямую:
- "Ливерпуль"
- "Барселона"
- "Арсенал"
- "Интер"
- "Атлетико"
- "Байер"
- "Лилль"
- "Астон Вилла"
Таким образом борьбу в самом престижном континентальном турнире продолжают клубы из восьми стран. По три представителя имеют Англия, Испания и Германия, по два - Нидерланды и Франция, по одному - Бельгия, Италия и Португалия.
Отметим, что в обойме остаются четыре клуба, в рядах которых есть украинские легионеры. Это "Арсенал" Александра Зинченко, "Байер" Артема Степанова, "Реал" Андрея Лунина и "Бенфика" Анатолия Трубина.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 февраля. Первые встречи пройдут 4-5 марта, ответные матчи - 11-12 марта.
Ранее рассказали, как Трубин с тремя пропущенными вышел в 1/8 финала ЛЧ.