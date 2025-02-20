Разгром в Париже и сенсация в Эйндховене: результаты плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионов, плей-офф, ответные матчи

"Боруссия" Д - "Спортинг" - 0:0 (первый матч - 3:0)

Нереализованный пенальти: Гирасси (Б), 59

Абсолютно формальный поединок в Дортмунде, где все участники понимали, что судьба противостояния решилась неделю назад в Лиссабоне. Немцы могли забить на 59-й минуте, когда получили право на пенальти. Однако Гирасси не сумел переиграть вратаря. Нападающий "Боруссии" потерял шанс укрепить свое лидерство в гонке бомбардиров Лиги чемпионов - на его счету осталось 10 голов (два из которых он забил "Шахтеру").

ПСЖ - "Брест" - 7:0 (первый матч - 3:0)

Голы: Баркола, 20, Кварацхелия, 39, Витинья, 59, Дуэ, 64, Мендеш, 69, Рамос, 76, Маюлу, 86

Парижанам было мало разгрома (3:0) на выезде - они решили поиздеваться над земляками еще и дома. Семь голов отгрузили столичные игроки провинциалам. Причем отличились семь разных футболистов. Общий счет французского противостояния - 10:0 в пользу ПСЖ.

"Реал" - "Манчестер Сити" - 3:1 (первый матч - 3:2)

Голы: Мбаппе, 4, 33, 61 - Гонсалес, 90+2

Фантастический Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота команды, которая еще два года назад триумфовала в ЛЧ. Ужасный сезон для Хосепа Гвардиолы и его подопечных.

ПСВ - "Ювентус" - 3:1, дополнительное время (первый матч - 1:2)

Голы: Перишич, 53, Сайбари, 74, Фламинго, 98 - Веа, 63

Несчастливыми стали матчи плей-офф для итальянских грандов. Сначала нидерландский "Фейенорд" выбил "Милан", затем - бельгийский "Брюгге" сенсационно одолел "Аталанту". И вот настала очередь "Ювентуса", который пострадал от другой команды из Нидерландов - ПСВ.

Имея минимальное преимущество после домашнего матча (2:1), "бьянконери" держались чуть больше тайма. А потом счет открыл 36-летний хорват Перишич, который семь лет выступал в Серии А за "Интер". Итальянцы сравняли счет, но равновесие не удержали. Футболисты ПСВ в основное время забили второй гол, а в дополнительное - третий. Команда из Эйндховена сенсаций пробилась в 1/8 финала.