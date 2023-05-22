8 растений-оберегов, которые защитят ваш дом и семью от дурного глаза
Растения не только украшают интерьер в доме, но и обладают свойствами быть оберегами, защищая семью и дома от бед, зла, порчи и дурного глаза. По крайней мере, некоторые из вазонов, говорят эзотерики и народные приметы, способны на это.
Какие именно вазоны стоит завести у себя дома - узнайте ниже из материала Styler.
Базилик
Считается, что эта зелень обладает очень мощной энергетикой. Базилик выгонит из дома нечистую силу и очистит его от негатива. Растение можно выращивать в горшке, желательно, чтобы оно стояло на балконе или на кухне.
Базилик обладает сильной энергетикой (фото: rastenievod)
Алое
Алоэ хорошо иметь там, где люди часто болеют, что говорит об ослабленном биополе дома. В народе верят, что растение защищает дом от проникновения болезней и магического воздействия.
Алоэ полезно не только для здоровья кожи (фото: pixabay)
Бегония
Бегония нейтрализует любую отрицательную энергию. Это растение защищает дом от любых вторжений внешних отрицательных сил. Кроме того, она устраняет ссоры и конфликты между близкими людьми, сглаживает противоречия, снимает нервозность.
Бегония не только красива, но и имеет силу оберега (фото: pixabay)
Герань (пеларгония)
Герань способна погасить любую отрицательную энергию и атаки. Защищает жилье и его домочадцев от опасных энергетических программ, агрессии, гнева.
Герань хорошо пахнет и защищает дом (фото: pixabay)
Кактус
Кактусы притягивают и впитывают в себя отрицательные для человека энергии, трансформируют вибрации ненависти, злобы и раздражения. Колючие растения не пускают в дом отрицательную энергию, поэтому их рекомендуют ставить на окна или напротив входной двери.
Кактус следует ставить не только возле компьютеров (фото: pixabay)
Роза
Эти цветы защищают своих хозяев и дарят им любовь. Своими шипами они предохраняют от зависти, злых языков и помыслов.
Розы - красивые и сильные (фото: rastenievod)
Традесканция
Этот вазон любит кухню и прихожую. Те места, куда приходят гости. Он очищает дом от чужой отрицательной энергетики, а людям со злыми мыслями совсем не дает войти.
Вьющаяся традесканция украсит интерьер и защитит от беды (фото: rastenievod)
Полевые цветы
Полынь, зверобой, мелисса, чертополох, чеснок, крапива и барвинок считаются мощными оберегами. Засушите их и разложите под порогом дома, у подоконника и у кровати. Они будут защищать вас от беды и несчастья.
Полевые цветы обладают мощной силой (фото: pixabay)
Раньше мы писали, как ангелы-хранители предупреждают нас об опасности.
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