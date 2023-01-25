Галицкая хозяйка раскрыла рецепт популярного пляцка. Этот сказочный вкус поразит каждого
Надоело на каждый праздник выпекать один и тот же торт? Предлагаем вам попробовать удивительный галицкий пляцок "Калинова сопілка" из нежных желточно-белковых коржей. Свое название десерт получил от одноименной народной сказки не зря - ведь вкус этого пляцка действительно сказочный.
Рецептом "Калинової сопілки" поделилась известная галицкая хозяйка и автор 35 кулинарных книг Леся Кравецкая у себя на YouTube.
Рецепт пляцка "Калинова сопілка"
"Калинова сопілка" - нежный пляцок с легкой вишневой кислинкой. Такой десерт поразит гурманов своим вкусом, а еще понравится ярким видом. Ведь крем в нем насыщенного вишневого цвета контрастирует с желтыми коржами и белым зефиром.
Ингредиенты:
Желточная часть
- 3 желтка
- 50 г сахара
- 25 мл воды
- 50 г муки
- 15 г картофельного крахмала
- 7 г разрыхлителя
Белковая часть:
- 3 белка
- 75 г сахара
- 40 г картофельного крахмала
- 10 мл 9% уксуса
- 30 мл рафинированного масла
Кроме того: 1 ст.л. какао
Для крема:
- 700 мл 20% сметаны
- 100 г сахара
- 2 пачки желе "вишня" по 90 г
- 15 г быстрорастворимого желатина
- 200 мл воды
- 150 г зефира в шоколаде
ВАЖНО! Все пропорции указаны на один корж, а для этого пляцка требуется два таких коржа.
Как приготовить:
- Начните приготовление из желточной части. Соедините желтки, сахар и воду. Взбивайте миксером в течение 4 минут до рыхлой светлой массы.
- Просейте муку, крахмал и разрыхлитель и добавьте в желточную массу. Перемешайте до однородности.
- Выстелите форму для выпекания пергаментом и вылейте в нее тесто. Разровняйте его лопаткой.
- Далее взбейте три белка в рыхлую массу. Постепенно введите сахар, не прекращая при этом взбивание. Через несколько минут после растворения сахара добавьте крахмал, растительное масло и уксус. Перемешайте лопаткой.
- Через ситечко равномерно посыпьте желточное тесто тонким слоем какао.
- Лопаткой аккуратно разровняйте белковую массу поверх какао.
- Выпекайте примерно 20 минут при температуре 180 градусов. Так же приготовьте и второй корж.
- Для крема соедините воду комнатной температуры, 2 пачки желе "вишня" и желатин. Перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем нагревайте на умеренном огне, пока вещества не растворятся в воде.
- Сметану с сахаром взбейте в рыхлую массу. Добавьте охлажденную желейную массу и взбивайте в течение 1 мин. к однородности.
- В форму выложите один корж, белковой частью вверх. Далее - размажьте половину крема и равномерно разложите нарезанный кубиками зефир. Слегка вдавите его в крем.
- Сверху выложите оставшийся крем и накройте вторым коржом белковой частью вниз. Сверху смажьте остатками крема.
- Накройте форму пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на 4-5 часов.
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