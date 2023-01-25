Галицкая хозяйка раскрыла рецепт популярного пляцка. Этот сказочный вкус поразит каждого

Вот так выглядит в разрезе пляцок "Калинова сопілка" (скриншот)

Надоело на каждый праздник выпекать один и тот же торт? Предлагаем вам попробовать удивительный галицкий пляцок "Калинова сопілка" из нежных желточно-белковых коржей. Свое название десерт получил от одноименной народной сказки не зря - ведь вкус этого пляцка действительно сказочный.

Рецептом "Калинової сопілки" поделилась известная галицкая хозяйка и автор 35 кулинарных книг Леся Кравецкая у себя на YouTube.