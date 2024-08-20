Сумская высказалась о Цымбалюке после скандала с русскоязычными песнями: "Преданный патриот"

Сумская вступилась за Цымбалюка

Знаменитость отметила, что будет стоять на стороне своих коллег, и подчеркнула, что "Тарас - преданный патриот", просто оказавшийся в "ложной ситуации".

"Я буду защищать своих коллег. Мы не можем отследить, кто нас снимает. Хотя сегодня нужно контролировать каждое свое слово, каждый шаг, ведь это очень ответственно. То, что произошло с Тарасом, надеюсь, будет хорошим уроком для него и всех нас, что надо быть осторожным. Я очень уважаю Тараса Васильевича. Я всегда так его называю. Я знакома с его семьей. Это невероятные люди, наша украинская интеллигенция. Тарасик - настоящий украинец, преданный патриот. Это просто ложный случай, который был. Он уже написал на этот счет, и мы его поддержали - это самое главное", - сказала она.

Сумская высказалась о Цымбалюке (скриншот)

На вопрос ведущей о том, нормален ли тот факт, что общество продолжает слушать российских исполнителей, госпожа Оля заметила, что, конечно, знаменитости должны определенным образом показывать пример, однако запретить кому-то и доказывать что-то каждому - дело не из легких.

"Как мы можем запретить? Что я должна кричать на людей или вопить, воспитывать? Да, у нас профессия такая, что мы должны воспитывать и нести именно этот нарратив - любви и преданности украинской культуре. Я родилась в украиноязычной семье, украиноязычная с детства. Тарас так же, он украинец на 100 процентов. Он настолько предан Украине. Общаясь с ним, я знаю, насколько он хорошо владеет украинским", - объяснила Сумская.

Кроме того, актриса отметила, что украинские нарративы, которые начали продвигаться в массы только с началом полномасштабной войны, следовало нести в общество гораздо раньше.

"Все зависит от случая. Я просто помню то, что мы потеряли более 25, а то и 30 лет, когда мы могли нести именно украинские нарративы. Мне удалось еще сниматься в украинском кинематографе", - сказала она.

Актриса прокомментировала скандал со своим коллегой (скриншот)

Скандал с Цымбалюком

Напомним, в конце июля актер попал в скандал из-за того, что в сети оказался ролик, где он развлекался со своими друзьями и коллегами под российские песни.

Тарас в компании своей избранницы Светланы Готочкиной, блогера Анны Алхим и других повеселился под композиции Земфиры, группы "Леприконсы" и Сергея Мазаева.

Если первые еще высказывались против российской агрессии в Украине, то Мазаев, как известно, является ярым фанатом Кремля.