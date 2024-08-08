"Не все понимают": Тарас Цымбалюк эмоционально ответил, почему он не на фронте

Актер и звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк, недавно попавший в очередной скандал из-за вечеринки с песнями на русском языке, признался, стыдно ли ему за то, что он не на фронте. В настоящее время артист продолжает сниматься в фильмах и выступать в театре.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на подкасте Алины Шаманской "Розлючена", уже вышедшая на ее YouTube, Цымбалюк ответил, как реагирует на хейт и упреки по типу "почему не в окопе".

Стыдно ли звезде "Спіймати Кайдаша" за то, что он не на фронте

"Не знаю, чем это крыть. То, что я помогаю ВСУ, это, мне кажется, долг каждого. Однако я очень благодарен людям, которые служит в ВСУ", - признался Цымбалюк.

Актер не стал отрицать, что часто получает вопрос о том, почему он не защищает Украину на фронте. И это его "накрывает".

В начале полномасштабной войны Цымбалюк, по его словам, реагировал на такие упреки "неоднозначно". А сейчас он смотрит на все это по-другому.

"Меня разочаровывает вот этот пласт людей, которые пишут эту всю х*йню, и их так много. Ну очень много прямых ф*гни всякой пишут. Нет смысла на это реагировать", - заявил актер.

Цымбалюк признался, почему он не на фронте (скриншот)

Тарас вспомнил, что когда он и другие артисты выступали в Днепре, где за несколько дней до этого были "прилеты", зрители их благодарили. По мнению Цымбалюка, это помогает людям "перезагрузиться", а также собрать деньги на ВСУ.

"Кто-то должен это делать и это не все понимают. Есть люди, которые очень категоричны, поверхностны. И они считают, что сейчас все мужчины, которые есть в Украине, они должны пойти на передовую. И они не понимают, чем это закончится", - заявил Тарас.

"Если так действительно произойдет, хотя это невозможно. Я уже молчу о том, что нет ни одной войны в мире где бы служили все мужчины локально... Но если у людей есть интернет и iPhone, то писать х*йню по умолчанию не так уже и тяжело", - добавил он.

Последние скандалы с Цымбалюком

Напомним, недавно актер нарвался на хейт из-за вечеринки с Алхим и российскими песнями. Журналистка Алина Доротюк разнесла Цымбалюка и отметила, что артист должен отвечать перед своей аудиторией.

Тарас ответил не сразу. Лишь впоследствии Цымбалюк отреагировал на скандал и заявил, что признает ошибку.