Сумська висловилася про Цимбалюка після скандалу з російськомовними піснями: "Відданий патріот"

Сумська заступилася за Цимбалюка

Знаменитість зазначила, що буде стояти на стороні своїх колег, і підкреслила, що "Тарас - відданий патріот", який просто опинився у "хибній ситуації".

"Я буду захищати своїх колег. Ми не можемо відстежити, хто нас знімає. Хоча сьогодні потрібно контролювати кожне своє слово, кожен крок, адже це дуже відповідально. Те, що сталося з Тарасом, сподіваюся, буде гарним уроком для нього й усіх нас, що треба бути обережним. Я дуже шаную Тараса Васильовича. Я завжди так його називаю. Я знайома з його родиною. Це неймовірні люди, наша українська інтелігенція. Тарасик - справжній українець, відданий патріот. Це просто хибний випадок, який був. Він вже написав з цього приводу, і ми його підтримали - це найголовніше", - сказала вона.

Сумська висловилася про Цимбалюка (скриншот)

На запитання ведучої про те, чи нормальним є той факт, що суспільство продовжує слухати російських виконавців, пані Оля зауважила, що, звісно, знаменитості мають певним чином показувати приклад, проте заборонити комусь і доводити щось кожному - справа не з легких.

"Як ми можемо заборонити? Що я повинна кричати на людей чи волати, виховувати? Так, у нас професія така, що ми маємо виховувати й нести саме цей наратив - любові та відданості українській культурі. Я народилася в україномовній родині, україномовна з дитинства. Тарас так само, він українець на 100 відсотків. Він настільки відданий Україні. Спілкуючись з ним, я знаю, наскільки він добре володіє українською", - пояснила Сумська.

Окрім того, акторка зауважила, що українські наративи, які почали просуватися у маси лише з початком повномасштабної війни, слід було нести у суспільство значно раніше.

"Все залежить від випадку. Я просто пригадую те, що ми втратили понад 25, а то й 30 років, коли ми могли нести саме українські наративи. Мені пощастило ще зніматися в українському кінематографі", - сказала вона.

Акторка прокоментувала скандал зі своїм колегою (скриншот)

Скандал з Цимбалюком

Нагадаємо, наприкінці липня актор втрапив скандал через те, що у мережі опинився ролик, де він розважався зі своїми друзями та колегами під російські пісні.

Тарас в компанії своєї обраниці Світлани Готочкіної, блогерки Анни Алхім та інших повеселився під композиції Земфіри, гурту "Леприконсы" та Сергія Мазаєва.

Якщо перші ще висловлювалися проти російської агресії в Україні, то Мазаєв, як відомо, є затятим фанатом Кремля.