Кухар показалась в свадебном платье на фоне слухов о разводе: "Такой невестой я еще не была"

Прима-балерина Екатерина Кухар неожиданно примеряла свадебное платье. На фоне слухов о разводе с мужем танцовщица показала изысканность и нежность в образе невесты.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Кухар рассказала, почему она снова примерила фату.

Оказалось, что прима-балерина надевала венчальное платье не просто так. Она это сделала не для обновления клятв с мужем. Кухар снова стала невестой для съемок в фотосессии Оксаны Подлесной.

Кухар в свадебном платье (фото предоставлено пресс-службой)

Она примеряла платье сдержанного кроя, но с чувствительным декольте. Ее образ дополнила фата. Эта нежная вуаль придала загадочности и подчеркнула особый образ.

По словам Кухар, этот опыт ей понравился. Она отметила, что свадебный "лук" должен сосредотачивать внимание не на самом наряде, а на одевшей его женщине.

"Такой аскетичной невестой я еще никогда не была. Этот опыт мне нравится, особенно сейчас. Часто невесты делают акцент на платье, которое как произведение искусства нужно рассматривать, хотя на самом деле именно лаконичность делает акцент на женщине", - рассказала Кухар.

Кухар примерила образ невесты (фото предоставлено пресс-службой)

А Подлесная отметила, что сейчас Кухар проживает определенный период, в котором есть и красота, и жертвенность.

"Женщина женщину всегда тонко чувствует, сейчас такой период у Екатерины в жизни, какая-то с ее стороны одновременно и красота, и жертвенность. Именно поэтому я захотела создать этот образ. Вуаль здесь будто что-то скрывает и взгляд без слов все рассказывает", - объяснила она. .

Кухар внезапно показалась в платье невесты (фото предоставлено пресс-службой)

Что известно о личной жизни примы-балерины

Муж Кухар - артист балета Александр Стоянов. С ним она воспитывает двоих сыновей. В октябре 2023 года танцовщица намекнула на развод с супругом.

А недавно Стоянов попал в скандал из-за русской культуры. Когда артист решил отреагировать на ситуацию с выступлениями под музыку композиторов из РФ, он тоже намекнул на развод с Кухар.

Кухар и Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Стоянов говорил о ней не как о своей женщине, а как о "матери его детей". А в апреле этого года Кухар сделала заявление об отношениях с мужем и отметила, что он - "самодостаточный человек".