Сумская показала красавицу-дочь от Борисюка: "Сама не верю…"

Как выглядит сейчас младшая дочь Сумской

На днях Ольга Сумская после долгой паузы отправилась в спортзал. Вместе с собой она взяла свою 21-летнюю дочь Анну, фото которой в ее Instagram - это всегда редкость.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

"Сама не верю. Боже, наконец-то я в спортзале!", - написала актриса в своем stories.

На следующей фотографии артистка позирует вместе с младшей наследницей. На снимке Анна в спортивном мини хвастается своим бицепсом.

"Доця тоже присоединилась", - подписала Ольга фото.

Ольга Сумская с младшей дочерью (фото: instagram.com/olgasumska)

К слову, Анна - дочь Сумской и ее второго мужа, украинского актера Виталия Борисюка.

Летом 2023 года она на отлично закончила Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Ольга Сумская с мужем и дочерью (фото: facebook.com/osumska)

Сейчас Борисюк-младшая выступает вместе с матерью, гастролирует по Украине со спектаклем "За двумя зайцами".