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"Мы так ждем тебя". Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка (видео)

Воскресенье 05 ноября 2023 21:09
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"Мы так ждем тебя". Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка (видео) Лилия Ребрик с мужчиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка. Соответствующим роликом она поделилась в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Лилия Ребрик устроила гендер-пати

Лилия Ребрик и ее муж, танцовщик Андрей Дикий, сняли трогательное видео, на котором супруги вместе с дочками выпускают из специальных баллонов цветной дым… Розовый! У пары родится еще одна девочка!

"Мы так ждем тебя", - подписала видео ведущая.

К слову, муж и младшая наследница пары чувствовали, что Лилия беременна именно девочкой.

Дочь Лилии и Андрея мечтала о братике, а вот сама телеведущая не скрывала, что ей без разницы, кто будет, но хотела бы, чтобы это был мальчик.

"Мне все равно - мальчик или девочка. Интересно было бы попробовать себя мамой мальчика", - делилась Ребрик.

&quot;Мы так ждем тебя&quot;. Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка (видео)

Лилия Ребрик с мужем и детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Илона Гвоздева ответила, как часто занимается сексом с мужем.

Также Катя Осадчая умилила сеть редким фото красавицы-бабушки.

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Лилия Ребрик діти звезды шоу-бизнеса