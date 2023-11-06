UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сумська показала красуню-доньку від Борисюка: "Сама не вірю…"

Ольга Сумська з Віталієм Борисюком (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка Ольга Сумська є активним користувачем соцмереж. Вона часто ділиться зі своїми шанувальниками різними фото з цікавих подій та відпочинку. Також в її блозі з'являються і знімки найближчих людей. Наприклад, днями артистка показала свою молодшу доньку Ганну від її нинішнього чоловіка Віталія Борисюка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Як виглядає зараз молодша донька Сумської

Днями Ольга Сумська після довгої паузи вирушила до спортзалу. Разом із собою вона взяла свою 21-річну доньку Ганну, фото якої в її Instagram - це завжди рідкість.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

"Сама не вірю. Боже, нарешті я у спортзалі!", - написала акторка у своєму stories.

На наступній світлині артистка позує разом з молодшою спадкоємицею. На знімку Анна у спортивному міні хизується своїм біцепсом.

"Доця теж приєдналась", - підписала Ольга фото.

Ольга Сумська з молодшою донькою (фото: instagram.com/olgasumska)

До слова, Ганна - дочка Сумської та її другого чоловіка, українського актора Віталія Борисюка.

Улітку 2023 року вона на відмінно закінчила Київський університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Ольга Сумська з чоловіком та донькою (фото: facebook.com/osumska)

Зараз Борисюк-молодша виступає разом із матір'ю, гастролює Україною з виставою "За двома зайцями".

Раніше Лілія Ребрик розсекретила стать майбутньої дитини.

Також Кетті Перрі вперше показала свою доньку від Орландо Блума.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Сумськадітизвезды шоу-бизнеса