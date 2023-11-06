Сумська показала красуню-доньку від Борисюка: "Сама не вірю…"

Як виглядає зараз молодша донька Сумської

Днями Ольга Сумська після довгої паузи вирушила до спортзалу. Разом із собою вона взяла свою 21-річну доньку Ганну, фото якої в її Instagram - це завжди рідкість.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

"Сама не вірю. Боже, нарешті я у спортзалі!", - написала акторка у своєму stories.

На наступній світлині артистка позує разом з молодшою спадкоємицею. На знімку Анна у спортивному міні хизується своїм біцепсом.

"Доця теж приєдналась", - підписала Ольга фото.

Ольга Сумська з молодшою донькою (фото: instagram.com/olgasumska)

До слова, Ганна - дочка Сумської та її другого чоловіка, українського актора Віталія Борисюка.

Улітку 2023 року вона на відмінно закінчила Київський університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Ольга Сумська з чоловіком та донькою (фото: facebook.com/osumska)

Зараз Борисюк-молодша виступає разом із матір'ю, гастролює Україною з виставою "За двома зайцями".