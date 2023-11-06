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Сумская показала красавицу-дочь от Борисюка: "Сама не верю…"

Понедельник 06 ноября 2023 12:42
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Сумская показала красавицу-дочь от Борисюка: "Сама не верю…" Ольга Сумская с Виталием Борисюком (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса Ольга Сумская является активным пользователем соцсетей. Она часто делится со своими поклонниками разными фото из интересных событий и отдыха. Также в ее блоге появляются и снимки самых близких людей. К примеру, на днях артистка показала свою младшую дочь Анну от ее нынешнего мужа Виталия Борисюка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как выглядит сейчас младшая дочь Сумской

На днях Ольга Сумская после долгой паузы отправилась в спортзал. Вместе с собой она взяла свою 21-летнюю дочь Анну, фото которой в ее Instagram - это всегда редкость.

Сумская показала красавицу-дочь от Борисюка: &quot;Сама не верю…&quot;

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

"Сама не верю. Боже, наконец-то я в спортзале!", - написала актриса в своем stories.

На следующей фотографии артистка позирует вместе с младшей наследницей. На снимке Анна в спортивном мини хвастается своим бицепсом.

"Доця тоже присоединилась", - подписала Ольга фото.

Сумская показала красавицу-дочь от Борисюка: &quot;Сама не верю…&quot;

Ольга Сумская с младшей дочерью (фото: instagram.com/olgasumska)

К слову, Анна - дочь Сумской и ее второго мужа, украинского актера Виталия Борисюка.

Летом 2023 года она на отлично закончила Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Сумская показала красавицу-дочь от Борисюка: &quot;Сама не верю…&quot;

Сумская показала красавицу-дочь от Борисюка: &quot;Сама не верю…&quot;

Ольга Сумская с мужем и дочерью (фото: facebook.com/osumska)

Сейчас Борисюк-младшая выступает вместе с матерью, гастролирует по Украине со спектаклем "За двумя зайцами".

Ранее Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка.

Также Кэтти Перри впервые показала свою дочь от Орландо Блума.

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