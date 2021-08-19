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На Закарпатті шукають чотирьох дітей, які пішли в ліс за ягодами

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Четвер 19 серпня 2021 09:33
На Закарпатті шукають чотирьох дітей, які пішли в ліс за ягодами На Закарпатті в лісі зникли діти (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Закарпатській області зникли четверо дітей, які пішли в ліс збирати ягоди. Зараз на їх пошуки вирушили 73 людини.

Про це повідомляє служба ДСНС.

Діти зникли у лісовому масиві поблизу с. Порошкове Ужгородського району.

"19 серпня о 01:10 від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збору ягід та грибів у лісовому масиві поблизу с.Порошкове Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей ромської національності (2007-2014 р. н.)", - розповіли рятувальники.

До рятувальників та поліції долучилися небайдужі місцеві жителі та лісники.

"Всього до пошукових робіт залучено 73 людини та 8 одиниць техніки, 2 собаки", - сказано в повідомленні.

Дітей знайдено

На момент 09:15 ранку 19 серпня дітей вдалося знайти. Співробітники ДСНС знайшли заблукалих дітей, їх транспортували в населений пункт і передали представникам поліції.

На Закарпатті шукають чотирьох дітей, які пішли в ліс за ягодами

Як ми писали раніше, у Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав.

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