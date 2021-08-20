Не хотіли повертатися з порожніми руками: діти із Закарпаття розповіли, як заблукали в лісі (відео)

На Закарпатті четверо дітей пішли в ліс збирати ягоди з грибами та заблукали - і на пошуки малюків відправили рятувальників, поліцію, волонтерів, всього близько 250 людей. Дітей шукали всю ніч, і знайшли вже вранці неушкодженими . Виявити маленьких грибників вдалося за допомогою поліцейського квадрокоптера.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

При цьому помітив дрон дітей в місці, де їх і не збиралися шукати.

Двоє хлопчиків і дві дівчинки з села Порошково Ужгородського району пішли збирати дари лісу близько третьої години дня, але через кілька годин так і не повернулися. Батьки забили на сполох, до темряви шукали їх самі разом з іншими місцевими, а потім звернулися за допомогою в поліцію та ДСНС. Незабаром була організована масштабна пошукова кампанія.

Місцеві жителі зізнаються, що дуже перелякалися за дітей, оскільки в цих лісах водяться вовки.

На щастя, зустрітися з хижаками Миколі, Люді, Василю та Жанні (2007-2014 років народження) не довелося, але малі дуже довго блукали по лісі в пошуках стежки додому, і були змушені ночувати в хащах.

Наступного дня близько дев'ятої ранку голодних, брудних і наляканих дітей "помітив" квадрокоптер - через 10 годин пошуків.

За словами 10-річного Миколи, вони спочатку і не планували заходити далеко в ліс, але ягід і грибів поблизу села не було, а повертатися додому з порожніми руками не хотіли. Так і забрели в невідомі місця, остаточно загубившись.

Зазначимо також, що діти пішли без їжі та в легкому одязі, а до заходу сонця температура на вулиці опустилася до +9 градусів.

Коли ж маленьких любителів тихого полювання живими та неушкодженими доставили додому і повернули переляканим батькам, виявилося, що діти свої зібрані гриби не загубили, а принесли мамам і татам.

Відео: на Закарпатті діти пішли в ліс по гриби та заблукали - їх знайшли тільки наступного дня