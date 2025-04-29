Платье в стиле бохо: сколько стоит эффектный "лук" жены Усика

Супруга известного украинского боксера Александра Усика, который 19 июля проведет бой-реванш за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с британцем Даниэлем Дюбуа, показала в сети новые фото в роскошном платье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Какой образ выбрала жена Усика

Для новой серии фото Екатерина Усик выбрала платье из вискозы нежно-бежевого оттенка и свободного кроя.

Наряд имеет глубокий V-образный вырез и длинные, объемные рукава, которые открывают плечи, а также множество складок и рюшей.

Дополнить платье в стиле бохо жена Усика решила собранными в хвост волосами и естественным макияжем в нюдовых оттенках.



Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сколько стоит платье жены Усика

Екатерина выбрала наряд от бренда Zimmermann.

Цена платья Illuminate Draped Maxi Dress составляет 9400 саудовских риалов. Если перевести эту сумму в гривны, ее стоимость составляет примерно 102 800 - 103 800 гривен.



Платье как у Екатерины Усик (фото: en-saudi.ounass.com)

С чем носить платье как у жены Усика

Для более расслабленного лука дополните его плоскими сандалиями или эспадрильями. Хорошо также подойдут минималистичные кожаные шлепанцы.

В качестве аксессуаров выбирайте плетеную сумку или сумку-шопер из натуральных материалов. Также можно дополнить лук шляпой, золотыми или серебряными украшениями и солнцезащитными очками в стильной оправе.



Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Учитывая цвет платья, под него хорошо подойдут аксессуары в нейтральной палитре, а также пастельные оттенки, золотые и серебряные украшения, а также акценты из натуральных материалов.

Поскольку платье само по себе имеет много деталей (драпировки, завязки, рюши), ​​не перегружайте образ излишним количеством ярких аксессуаров.



Екатерина Усик показала платье в стиле бохо (фото: instagram.com/usyk_kate1505)