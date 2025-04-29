Платье или костюм? Андре Тан раскрыл секрет, в чем пойти на выпускной 2025
Основатель бренда ANDRE TAN регулярно рассказывает о последних модных трендах. На этот раз он дал советы, в чем пойти на выпускной бал.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.
Ассиметричное платье
Асимметричное платье - это одежда, в которой нарушена традиционная симметрия силуэта: одна часть выглядит иначе, чем другая. Такой крой создает динамичный, интересный образ и часто используется в вечерней, коктейльной и подиумной моде.
Тан рекомендует обратить внимание на неровный низ, одно оголенное плечо, платье с запахом, вырезы и так далее.
В чем пойти на выпускной в школе (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Прозрачное платье
Дизайнер подчеркнул, что в трендах - прозрачные платья, но деликатные.
"Легкий шифон, органза или вставки из сетки - выглядит нежно и не банально. Выбирайте простой крой и минимум украшений - тогда все будет выглядеть легко и празднично", - отметил Андре Тан.
Варианты с прозрачным платьем (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Брючный костюм и топ
А если вы хотите выделиться из толпы, выбирайте брючный костюм. Сочетайте жакет с брюками или юбкой, играйте с цветами и аксессуарами, создавая неповторимый образ.
"Брючный костюм + кроп-топ или топ на тонких бретелях. Это смело и очень стильно. Идеально для тех, кто хочет чувствовать себе сильной и особенной", - подчеркнул модельер.
Брючный костюм на выпускной (фото: instagram.com/andre_tan_official)
3D-цветы
Объемные цветы являются еще одним большим трендом. Можно выбрать платье с вышивкой, аппликацией или же с пышными объемными цветами.
"Можно выбирать платья с аппликациями или маленькими вышивками. Такой декор выглядит празднично и необычно, но лучше не переборщить с цветами", - отметил Тан.
Платья с объемными деталями в тренде (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Металлик в деталях
Также Андре Тан предлагает дополнить образ босоножками серебристого цвета, золотистым клатчем или макияжем с элементами золота, серебра, бронзы.
Элементы образа также важны (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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