Этот фасон джинсов - главный хит весны 2025: с чем их носить, чтобы выглядеть стильно

Джинсы остаются базовым элементом гардероба, но этой весной на первый план выходит новый трендовый фасон, который уже выбирают модницы по всему миру. И это джинсы с подворотами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее, почему такие джинсы стали трендом и с какой обувью их сочетать.

Джинсы с подворотами или манжетами - настоящий модный хит весны 2025. Они выглядят легко, непринужденно, но очень продуманно. Их можно сочетать с разной обувью, создавая как повседневные, так и элегантные образы.

Почему джинсы с подворотами - хит 2025

возвращение к стилю 90-х и 2000-х, когда такие детали были в тренде

они, как правило, открывают лодыжки и придают образу легкости

хорошо комбинируются как с объемными, так и изящными вещами.

С какой обувью носить такие джинсы

С открытыми босоножками или сандалиями

Чтобы создать стильный повседневный лук, присмотрите широкие джинсы голубого оттенка. Дополнить их можно белой майкой, кроп-топом, рубашкой. А завершить лук можно сандалиями или босоножками на тонких ремешках - это придаст изяществу образу и подчеркнет щиколотки.



Джинсы с подворотами можно носить летом 2025 (фото: instagram.com/smythsisters)

С балетками

С балетками можно создать образ в стиле "парижский шик". Надевайте синие прямые джинсы с подворотами, черный приталенный пиджак и балетки. Дополните лук бордовой сумкой.



Джинсы с подворотами и балетки (фото: instagram.com/anna__laplaca)

С кроссовками

Также можно сочетать такие джинсы с кроссовками. Для прохладной весны присмотрите лук с трендовой курткой в стиле кантри с контрастным воротничком и синими джинсами.



Кроссовки и джинсы с подворотами (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Со слингбеками

Трендовые в этом сезоне слингбеки - обувь с открытой пяткой - также можно носить с этой моделью джинсов для создания образа в стиле элегантный кэжуал. Их можно комбинировать с шелковой блузкой, пиджаком, маленькой сумочкой на цепочке.



Слингбеки с джинсами (фото: instagram.com/sylviemus_)

С туфлями-лодочками

Для создания denim total look надевайте рубашку оверсайз из денима и широкие джинсы. Чтобы сделать яркий акцент, можно дополнить образ яркими туфлями-лодочками и трендовой сумкой из замши.



Туфли-лодочки и джинсы с подворотами (фото: instagram.com/mimixn)

С лоферами

Черные лоферы и белые носки давно уже стали классикой. Их можно носить в прохладные весенние дни с джинсами и стильными куртками. Дополните лук тонким джемпером или рубашкой, а также стильной сумкой.



Образ с лоферами на весну 2025 (фото: instagram.com/nlmarilyn)