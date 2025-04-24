Бохо, ретро-аксессуары и розовый цвет: Андре Тан назвал главные тренды лета 2025

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился модными советами о том, что будет актуально в летний сезон.

О том, как выглядеть стильно летом, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.

Стиль бохо

Стиль бохо (от "bohemian" - богемный) - это свободный, творческий и немного хаотический стиль, сочетающий в себе этнические мотивы, винтаж, хиппи-эстетику и любовь к природе. Он отражает образ жизни независимых, вольнодумных людей, художников, путешественников. Идея стиля - жить легко, естественно, без жестких рамок.

Дизайнер отметил, что на лето следует присмотреть платья с вышивкой, свободные силуэты, топы на завязках, одежду и аксессуары с бахромой, а также легкие накидки.



Стиль бохо и бохо-шик остается в трендах (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Широкий брючный костюм

Широкий брючный костюм - это мастхев для тех, кто хочет выглядеть стильно, а также чувствовать комфорт даже в жаркую погоду. Он идеально сочетает в себе элегантность и легкость. Для летнего гардероба следует присмотреть вариант из льна, хлопка, вискозы или муслина.

"Широкие брюки из легкой костюмной ткани + жакет прямого кроя без рукавов - и имеешь лук, который будет уместен как в офис, так и для вина с подругами", - отметил Андре Тан.



Широкие брюки из легкой ткани на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Белая рубашка

Белая рубашка - это классика с большой буквы. Летом 2025 года она в трендах, только теперь с интересными акцентами и неожиданными стилизациями. Она легко вписывается и в базовый гардероб, и в более смелые трендовые образы.

Тан советует присмотреть на лето модели с асимметрией, объемными рукавами или интересными пуговицами.



Белая рубашка на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Нежно-розовые оттенки

В трендах на летний сезон все оттенки нежно-розового: baby pink - тот самый пастельный, что ассоциируется с сахарной ватой; blush - немного приглушенный, как пудровый или чудесный розовый; peachy pink - с теплым персиковым оттенком; rose quartz - светлый, с холодной ноткой.

"Платье, топ, сумка или даже платок - добавляй розовый, и образ сразу же засияет", - отметил Тан.



Оттенки розового в трендах (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Аксессуары в стиле ретро

Ретро-аксессуары - это настоящая магия стиля. Они моментально придают образу настроения, шарма и характера.

Андре Тан советует обратить внимание на очки в стиле 70-х, плетеные сумки, объемные серьги, шляпы.



Аксессуары в стиле ретро (фото: instagram.com/andre_tan_official)