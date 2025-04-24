Бохо, ретро-аксессуары и розовый цвет: Андре Тан назвал главные тренды лета 2025
Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился модными советами о том, что будет актуально в летний сезон.
О том, как выглядеть стильно летом, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.
Стиль бохо
Стиль бохо (от "bohemian" - богемный) - это свободный, творческий и немного хаотический стиль, сочетающий в себе этнические мотивы, винтаж, хиппи-эстетику и любовь к природе. Он отражает образ жизни независимых, вольнодумных людей, художников, путешественников. Идея стиля - жить легко, естественно, без жестких рамок.
Дизайнер отметил, что на лето следует присмотреть платья с вышивкой, свободные силуэты, топы на завязках, одежду и аксессуары с бахромой, а также легкие накидки.
Стиль бохо и бохо-шик остается в трендах (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Широкий брючный костюм
Широкий брючный костюм - это мастхев для тех, кто хочет выглядеть стильно, а также чувствовать комфорт даже в жаркую погоду. Он идеально сочетает в себе элегантность и легкость. Для летнего гардероба следует присмотреть вариант из льна, хлопка, вискозы или муслина.
"Широкие брюки из легкой костюмной ткани + жакет прямого кроя без рукавов - и имеешь лук, который будет уместен как в офис, так и для вина с подругами", - отметил Андре Тан.
Широкие брюки из легкой ткани на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Белая рубашка
Белая рубашка - это классика с большой буквы. Летом 2025 года она в трендах, только теперь с интересными акцентами и неожиданными стилизациями. Она легко вписывается и в базовый гардероб, и в более смелые трендовые образы.
Тан советует присмотреть на лето модели с асимметрией, объемными рукавами или интересными пуговицами.
Белая рубашка на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Нежно-розовые оттенки
В трендах на летний сезон все оттенки нежно-розового: baby pink - тот самый пастельный, что ассоциируется с сахарной ватой; blush - немного приглушенный, как пудровый или чудесный розовый; peachy pink - с теплым персиковым оттенком; rose quartz - светлый, с холодной ноткой.
"Платье, топ, сумка или даже платок - добавляй розовый, и образ сразу же засияет", - отметил Тан.
Оттенки розового в трендах (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Аксессуары в стиле ретро
Ретро-аксессуары - это настоящая магия стиля. Они моментально придают образу настроения, шарма и характера.
Андре Тан советует обратить внимание на очки в стиле 70-х, плетеные сумки, объемные серьги, шляпы.
Аксессуары в стиле ретро (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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