Сутулість, варикоз та червоні очі: Супрун розповіла, як вижити в офісі

Супрун розповіла про хвороби, пов'язані з роботою в офісі (Фото: колаж РБК-Україна)

Робота в офісі, сидячи за столом перед екраном по 7-8 годин істотно підточує здоров'я людини - Уляна Супрун дала важливі рекомендації

Уляна Супрун звернула увагу на пов'язані з роботою в офісі хвороби через умови праці - без поєднання з фізичними навантаженнями, необхідним харчуванням і навіть правильним сидінням за столом. колишня керівниця МОЗ на своїй сторінці в Facebook дала ряд слушних рекомендацій, як зберегти здоров'я в офісі.

Також наведено невтішні результати досліджень про "портрет" офісного працівника майбутнього в Британії, Німеччині та Франції: зігнута спина, варикоз, сухі червоні очі та великий живіт.

Про сидіння

Дослідження показують, що більше 4 годин сидіння перед екраном збільшують ризик смерті від багатьох хвороб на 50%. Ризик серцево-судинних захворювань зростає на 125%. Тому протягом робочого дня необхідно робити перерви, порухатися, зробити розтяжку та подихати свіжим повітрям. Так, достатньо доволі простих вправ, аби зняти напругу в спині та шиї - на 72%. До того ж своєчасні перерви мінімізують дискомфорт без втрати продуктивності.

Супрун розповіла, як зберегти здоров'я, працюючи в офісі (Фото: РБК-Україна)

Оскільки зовсім позбутися сидіння перед екраном не вдасться, єдиним виходом є сидіти правильно а дбати про свою поставу.

Про харчування

Найбільш поширені причини смертності українців так чи інакше пов'язані з харчуванням, наголосила Супрун, і закликала продумано ставитися до свого раціону і харчуватися збалансовано.

Приносячи на роботу їжу з дому, можна контролювати вміст своєї тарілки і піклуватися про те, щоб там було менше цукру та жиру і більше овочів та фруктів.

Безкоштовні снеки, які компанії пропонують своїм співробітникам, дійсно швидко піднімають настрій, рівень цукру в крові і додають сил - однак це дуже короткостроковий ефект і зайві калорії (можуть додавати близько 1300 калорій у ваш раціон). Дійсно приємним бонусом від начальства стануть свіжі фрукти, овочі, горіхи.

Про відпочинок

"Одна з найбільш поширених бід сучасних працівників - емоційне вигорання. І хоча воно не є хворобою, вигорання знижує працездатність, призводить до того, що людина цинічно та відсторонено ставиться до своїх посадових обов’язків, відчуває виснаження та дистанціюється від своїх посадових обов’язків. Вигоранню можна і треба запобігати", - йдеться у публікації.

Робота в офісі - які умови потрібні, щоб не підірвати здоров'я (Фото: колаж РБК-Україна)

Дослідження показують, що коли у людей є 10 і більше днів оплачуваного лікарняного, вони краще піклуються про своє здоров'я і більше часу приділяють превентивним заходам. Компанії повинні розуміти, що оплачувані лікарняні та відпустки - це інвестиція в продуктивність співробітників. Змучені, виснажені і демотивовані співробітники не будуть ефективними на роботі.

Open space

За задумом вони повинні об'єднувати людей і сприяти появі нових ідей, але на практиці для багатьох "вони перетворилися на пекло", розповіла Супрун.

Якість повітря, шум, що заважає зосередитися, штучне освітлення - усі ці фактори пригнічують організм та знижують працездатність.

Повітря в офісі

Якість повітря суттєво впливає на самопочуття, а значить і на продуктивність. Щоб поліпшити якість повітря в офісі, компанії можуть заборонити курити в приміщенні, розміщувати рослини, встановити очищувачі повітря і регулярно провітрювати робочі кімнати.

Про воду

Організму людини для хорошого самопочуття потрібно споживати достатньо води: від цього залежить якість сну, бадьорості, здатність фокусуватися, ясність думки і уважність, і звичайно ж це безпосередньо впливає на продуктивність роботи.

Уляна Супрун розповіла, як зберегти здоров'я, працюючи в офісі (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

В офісах повинен бути вільний доступ до якісної питної води. Для цього потрібно встановити достатню кількість кулерів або інших джерел води.

Про освітлення

У співробітників, які сидять на відстані до 3 метрів від вікна, менше напружуються очі й погіршується зір, рідше болить голова. Роботодавцям краще вибирати або облаштовувати офіси з максимальним доступом природного світла. Додавати до нього лампи, ліхтарі, дбати про світлові бліки.

Тварини в офісі

Присутність собаки або кота в офісі має чимало переваг (звичайно, якщо у співробітників немає алергії чи фобії): люди краще витримують фізичний стрес, мають менше проявів стресованості, як-то високий тиск і прискорене серцебиття, відчувають підтримку улюбленця. Люди в присутності тварин краще справляються з інтелектуальними завданнями.