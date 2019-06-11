Сухо і спекотно не скрізь: де в Україні буде лютувати погода (фото)

Погода в Україні у вівторок, 11 червня, принесе спекотну й суху погоду на більшу частину країни. Але деякі області сьогодні можуть постраждати від злив і гроз. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

До речі, Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати зниження температури і припинення літньої спеки.

Так, сьогодні на Заході країни, крім Волинської та Рівненської областей, очікуються локальні грози, місцями зі зливами, шквалами і градом.

Негода торкнеться також Півночі країни (Чернігівської та Сумської областей). Дістанеться від погодних перипетій і жителям Вінницької області.

Погода в Україні 11 червня (колаж: РБК-Україна)

Синоптики не порадували прогнозом тих українців, хто погано переносить спеку. Найвища температура повітря сьогодні на Півдні і Сході - до +33 градусів.

На решті території стовпчики термометрів покажуть від +28 до +32 градусів.

У Києві сьогодні буде +29... +31. Не виключено, що грози, які будуть гуляти у сусідній Чернігівській області можуть нагрянути і в столицю.

Погода в Україні 11 червня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, через погодні примхи на вихідних постраждали деякі райони Києва. Сильна злива в неділю, 9 червня, підтопила підземні переходи на житловому масиві Позняки Дарницького району.

Нагадаємо, в Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешківському районі.

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