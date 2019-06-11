Сухо и жарко не везде: где в Украине будет свирепствовать погода (фото)

Погода в Украине во вторник, 11 июня, принесет жаркую и сухую погоду на большую часть страны. Но некоторые области сегодня могут пострадать от ливней и гроз. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

К слову, Наталка Диденко рассказала, когда в Украине ждать снижения температуры и прекращения летней жары.

Так, сегодня на Западе страны, кроме Волынской и Ровенской областей, ожидаются локальные грозы, местами с ливнями, шквалами и градом.

Непогода затронет также Север страны (Черниговскую и Сумскую области). Достанется от погодных перипетий и жителям Винницкой области.

Погода в Украине 11 июня (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики не порадовали прогнозом тех украинцев, кто плохо переносит жару. Самая высокая температура воздуха сегодня на Юге и Востоке - до +33 градусов.

На остальной территории столбики термометров покажут от +28 до +32 градусов.

В Киеве сегодня будет +29... +31. Не исключено, что грозы, которые будут гулять в соседней Черниговской области могут нагрянуть и в столицу.

Погода в Украине 11 июня (фото: meteo.gov.ua)

К слову, из-за погодных капризов на выходных пострадали некоторые районы Киева. Сильный ливень в воскресенье, 9 июня, подтопил подземные переходы на жилом массиве Позняки Дарницкого района.

Напомним, в Херсонской области страшный ураган разнес практически целый поселок в Олешковском районе.

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