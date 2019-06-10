Утворилися нові озера: злива в Києві підтопила житловий масив (відео)

Злива в Києві затопила Позняки (колаж: РБК-Україна)

Потужна злива застала жителів Києва зненацька

Через погодні примхи на вихідних постраждали деякі райони Києва. Так, сильна злива в неділю, 9 червня, підтопила підземні переходи на житловому масиві Позняки Дарницького району. Відео опублікував ресурс ДТП kiev.ua у Facebook.

В описі під відео, сказано, що дощ тривав недовго - всього близько десяти хвилин. Але, тим не менше, цього було досить, щоб перетворити перехід в озеро, по якому люди пробиралися ледь не по коліна в воді.

"Легкий літній десятихвилинний дощик затопив Позняки в Києві, в місцевих підземних переходах утворилися нові озера і спа-сервіси. В даний час зловмисник рухається до Осокорків у бік Дніпра і центру міста", - написано в повідомленні.

Злива в Києві затопила Позняки (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі активно коментують дане відео, передрікаючи і подальші НП, якщо не зупинити активну забудову узбережжя Дніпра.

Побудуйте ще парочку ТРЦ і висоток....

Не треба торгувати в підземному переході і зливати весь непотріб з кіосків.

Забудовуйте далі, і будемо плавати по третій поверх.

І так кожен рік...

Злива в Києві затопила Позняки (скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua)

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