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Утворилися нові озера: злива в Києві підтопила житловий масив (відео)

STYLERЖиття    10.06.2019 - 12:18
Утворилися нові озера: злива в Києві підтопила житловий масив (відео)
Злива в Києві затопила Позняки (колаж: РБК-Україна)

Потужна злива застала жителів Києва зненацька

Через погодні примхи на вихідних постраждали деякі райони Києва. Так, сильна злива в неділю, 9 червня, підтопила підземні переходи на житловому масиві Позняки Дарницького району. Відео опублікував ресурс ДТП kiev.ua у Facebook.

В описі під відео, сказано, що дощ тривав недовго - всього близько десяти хвилин. Але, тим не менше, цього було досить, щоб перетворити перехід в озеро, по якому люди пробиралися ледь не по коліна в воді.

"Легкий літній десятихвилинний дощик затопив Позняки в Києві, в місцевих підземних переходах утворилися нові озера і спа-сервіси. В даний час зловмисник рухається до Осокорків у бік Дніпра і центру міста", - написано в повідомленні.

Злива в Києві затопила Позняки (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі активно коментують дане відео, передрікаючи і подальші НП, якщо не зупинити активну забудову узбережжя Дніпра.

  • Побудуйте ще парочку ТРЦ і висоток....
  • Не треба торгувати в підземному переході і зливати весь непотріб з кіосків.
  • Забудовуйте далі, і будемо плавати по третій поверх.
  • І так кожен рік...

Утворилися нові озера: злива в Києві підтопила житловий масив (відео)

Злива в Києві затопила Позняки (скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, в Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешківському районі.

До речі, в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

Також ми повідомляли, що Кам'янець-Подільський пішов під воду. Люди ходили по коліно у воді, а автомобілі були затоплені практично по лобове скло.

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